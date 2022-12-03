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Італійські броньовики для ЗСУ: як озброєння від волонтерів рятує життя військовим

Автор
Юлія Рейтер Юлія Рейтер
Дата публікації
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Автор
MLS Shield Новина оновлена 03 грудня 2022, 09:43
MLS Shield

Таких автомобілей в Україні небагато, але кожна одиниця є неймовірно цінною

Наразі Збройні сили України продовжують отримувати допомогу від країн-партнерів для боротьби з окупантами, але деяке бойове озброєння було придбано і просто волонтерами. Серед них броньований автомобіль MLS Shield, вироблений в Італії. Нині кількість цих броньовиків в Україні — 11 штук.

Машина має рівень захисту STANAG Level 1 або 2 і вміщує в себе десант з 6 осіб. MLS SHIELD – багатоцільовий, універсальний, надійний воєнізований автомобіль, він має доволі великий потенціал для модифікацій.

Одним з головних атрибутів автомобіля є стійкість до боєприпасів різного калібру. Броня MLS SHIELD забезпечує захист від куль калібру 7,62 мм як двигуну і екіпажу, так і десанту, що розміщений всередині. Цьому вже є підтверження на практиці. Машина пройшла випробування влучанням 120-мм міни безпосередньо на фронті. Усі 11 військовослужбовців, які на той момент перебували всередині, вижили. Фотографія наслідків для машини облетіла мережу.

MLS Shield, броньовик, Італія, війна
Пошкоджений MLS Shield

Крім того, сам броньовик комфортно обладнаний. Там є кондиціонер, спеціальний USB-порт, підресорне сидіння, обладнані місця для десанту, потужний військовий двигун. Вага — 10,5 т, а зі спорядженням може сягати 13 тонн. Має здатність розганятися до 110 км/год, а запас ходу MLS SHIELD має 500 кілометрів.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Україна продовжує отримувати допомогу від Великої Британії — бійцям ЗСУ передали бойовий вертоліт призначений на пошуки, виявлення та подальше знищення підводних човнів супротивника.

Теги:
#Україна #Італія #Зброя #Війна #Бронемашина #ЗСУ