Італійські броньовики для ЗСУ: як озброєння від волонтерів рятує життя військовим

Таких автомобілей в Україні небагато, але кожна одиниця є неймовірно цінною

Наразі Збройні сили України продовжують отримувати допомогу від країн-партнерів для боротьби з окупантами, але деяке бойове озброєння було придбано і просто волонтерами. Серед них броньований автомобіль MLS Shield, вироблений в Італії. Нині кількість цих броньовиків в Україні — 11 штук.

Машина має рівень захисту STANAG Level 1 або 2 і вміщує в себе десант з 6 осіб. MLS SHIELD – багатоцільовий, універсальний, надійний воєнізований автомобіль, він має доволі великий потенціал для модифікацій.

Одним з головних атрибутів автомобіля є стійкість до боєприпасів різного калібру. Броня MLS SHIELD забезпечує захист від куль калібру 7,62 мм як двигуну і екіпажу, так і десанту, що розміщений всередині. Цьому вже є підтверження на практиці. Машина пройшла випробування влучанням 120-мм міни безпосередньо на фронті. Усі 11 військовослужбовців, які на той момент перебували всередині, вижили. Фотографія наслідків для машини облетіла мережу.

Пошкоджений MLS Shield

Крім того, сам броньовик комфортно обладнаний. Там є кондиціонер, спеціальний USB-порт, підресорне сидіння, обладнані місця для десанту, потужний військовий двигун. Вага — 10,5 т, а зі спорядженням може сягати 13 тонн. Має здатність розганятися до 110 км/год, а запас ходу MLS SHIELD має 500 кілометрів.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Україна продовжує отримувати допомогу від Великої Британії — бійцям ЗСУ передали бойовий вертоліт призначений на пошуки, виявлення та подальше знищення підводних човнів супротивника.