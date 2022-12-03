Україну обстрілюють "ядерними" ракетами, але є один нюанс

Окупанти застосовують ракети, які мали стати одним із доводів у ядерній війні

Ще наприкінці жовтня Хмельницьку та Львівську області України окупанти обстріляли "ядерними" крилатими ракетами Х-55 авіаційного базування. Щоправда, самих ядерних боєголовок на них не було.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Генерального штабу ЗСУ.

Представник Центрального військово-наукового управління Генерального штабу Збройних Сил України полковник Микола Данилюк на брифінгу в Military Media Center заявив про застосування окупантами ще 31 жовтня типу ракет, що не застосовувався раніше.

Після обстрілу в районах сіл Субич і Княжпіль Кам’янець-Подільського району Хмельницької області та в селі Заставне Львівської області були виявлені фрагменти крилатих ракет цього часу противником не застосовувалися. Це фрагменти належить "ядерній" стратегічній крилатій ракеті Х-55. Це радянська ракета, призначена для завдання ударів по стратегічних цілях, координати яких заздалегідь відомі. Вона здійснює політ на гранично малій висоті, на дозвуковій швидкості з можливістю огинання рельєфу місцевості", — говорить Данилюк.

За словами експерта, це може пояснюватися або нестачею в окупантів сучасних ракет, або спробою відвернути українське ППО за рахунок масовості.

Х-55 була створена в Україні і сотнями передавалася Росії за борги по газу

Сама ракета Х-55 була створена в 1978 році як носій ядерної зброї та іншої бойової частини, крім ядерної боєголовки, нести не повинна була. Її виробництво було розгорнуто у Харкові, але у 1986 році перенесено до Смоленська.

При цьому на озброєнні України залишилися сотні таких ракет, які в 1999 році в кількості 575 одиниць були передані Росії в рахунок боргів за газ. Ними ж окупанти сьогодні можуть обстрілювати Україну, оскільки серійні номери ракет стерті.

Щодо характеристик ракет, то вона є дозвуковою і може досягти швидкості 840 км/год, летить на дальність до 3500 км, несе бойову частину вагою до 410 кг у вигляді ядерної боєголовки в 200-500 кт (200-500 тисяч тонн тротилу). Також Х-55 має високу точність — вона може вдарити в коло до 20 метрів від мети.

Все це робило Х-55 небезпечною зброєю, не дарма їхній можливий продаж Ірану та Китаю у 2000-2001 роках став однією з причин політичної кризи в Україні, потрапивши на "плівки Мельниченка".

На основі Х-55 у Росії було створено ракету Х-555, яка не несе ядерну бойову частину і постійно використовується окупантами при нанесенні ракетних ударів по Україні. Більше того, ракетою Х-55 з імітатором ядерної боєголовки окупанти у листопаді обстрілювали Київ.