Мобільний інтернет у бліндажі: бійці ЗСУ здивували незвичайним лайфхаком (відео)

Головним умовам появи зв’язку є покриття мережі у регіоні мобільним оператором

Удари ворога по критичній структурі змушують українців виявляти чудеса технічної думки, підключаючи інтернет в умовах блекауту. А спроби Ілона Маска згорнути проект із надання "Старлінків" військовим підштовхнули бійців ЗСУ до ідеї створення зв’язку 4G у бліндажі без спеціального обладнання.

Відео із розповіддю про незвичайний винахід поділився в мережі користувач Facebook Олександр Грига.

Свою посаду він назвав "лайфхак для вояк".

Потреба в подібному "пристрої" з’явилася, звичайно, не тільки через "примхи" Ілона Маска, але ще й з тієї причини, що в холодну пору року військовим доводиться багато часу проводити в бліндажах, де мобільний зв’язок недоступний, що не завжди зручно .

Тому вони підглянули в мережі ідею пристрою, який дозволить отримувати якісний з'язок навіть у укритті.

Для цього застосовується телевізійний кабель, який зачищається на 9 см із кожної із сторін. Потім один кінець закидається на дерево, де зв’язок стійкий, а інший проводиться в бліндаж. І вже там прикладається до смартфона. Після чого (о диво) під землею з’являється 4G, і смартфоном можна користуватися практично без будь-яких обмежень.

Головною умовою появи зв’язку, зазначає автор ролика, є покриття оператором зв’язку у цьому регіоні.

Раніше "Телеграф" писав про ще одну ідею, яка може бути застосована у тому числі й військовими – прискорення зарядки смартфона.