ВСУ затрофеїли один із новітніх російських танків: як він виглядає (відео)

Тепер танк Т-90М "Прорив" працюватиме проти російських загарбників

Збройні сили України успішно продовжують трофеїти військову техніку російських окупантів. Цього разу українським військовим удалося поповнити запаси свого озброєння російським танком Т-90М "Прорив".

Цей танк є однією з нових моделей, яка знаходиться на озброєнні російських військ. Тепер один із них ЗСУ використовуватиме проти колишніх власників. Про це повідомили в Telegram-каналі Статком ВСУ.

"Т-90М "Прорив" це чи не єдине, що є у кацапів найновіше. Але вони як не вміли, так і не вміють усім цим користуватися, тому охоче постачають таку потрібну зброю для ЗСУ. Тепер цей танк охоче знищуватиме кацапів", — йдеться у повідомленні.

Танк Т-90М, як і Т-90АМ – це модернізація основного танка Т-90. У період із 2017 по 2019 рік росія уклала кілька контрактів на постачання танків Т-90М, сумарним обсягом понад 160 машин. Перші танки Т-90М були передані росії навесні 2020 року. У 2021-му російська корпорація "Уралвагонзавод" розпочала серійне виробництво та постачання для потреб Міноборони Росії танків Т-90М.

В оснащення бойової машини Т-90М "Прорив" входить нова вежа, багатоканальний приціл, який можна використовувати у будь-який час доби, комплекс управління вогнем "Калина", система захисту "Релікт" та "Арена-М". Крім того, на ньому встановлений потужніший двигун.

Характеристики:

Екіпаж: 3 особи

Маса: 48 т

Запас палива шосе – до 500 км.

Калібр гармати: 125 мм

Середня швидкість на ґрунтовій дорозі – 35-40 км/год.

Швидкість по шосе: до 70 км/год

Нагадаємо, що раніше українським військовим вдалося захопити італійську бронетехніку, на якій воювали російські окупанти. Тепер БТР служитиме на користь ЗСУ.