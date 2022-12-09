Ідеальний розвідник: в Україні представлений БПЛА для роботи в тилу окупантів та непомітний для ворога

Новий український дрон може працювати у парі з уже звичним HIMARS

У той час, як росія знову почала використовувати ударні БПЛА "Шахид", виробнича компанія ELF-systems з Харкова представила свою нову розробку — БПЛА "Ельф".

Як стверджують розробники, це вітчизняний безпілотник, який поєднує у собі високу якість виконання, передовий технічний функціонал та доступну ціну.

Сам "Ельф" зроблений із сучасних матеріалів, тому легкий і міцний – при розмаху крил понад 2 метри та загальній довжині в 1 метр, він важить всього 6 кг, з яких 2 кілограми можна використовувати для завантаження апаратури.

"Ельф" призначений для розвідки в далекому тилу противника — він може літати на дальність до 150 км, на висоті від 1 до 3,5 км, пробути в повітрі до 2 годин і літати зі швидкістю від 85 до 140 км на годину.

Крім того, він має високий рівень скритності — видає мало шуму при польоті, а на радарі противника буде виглядати швидше, як птах, ніж літальний апарат. Захист від РЛС ворога забезпечує прилад із надлегкою антеною типу Helix з технічними рішеннями компаній NovAtel Inc та Tallysman Wireless.

При цьому багаточастотний та багатосистемний модуль із спеціальним алгоритмом високої доступності (High Availability) забезпечує точність визначення поточних координат та із похибкою не більше 1-3 метрів.

Подібні характеристики роблять "Ельф" ідеальним засобом розвідки для подальшого завдання удару по цілям, що розташовуються в межах досяжності РСЗВ HIMARS.

Водночас Україна успішно використовує старі радянські БПЛА, надавши їм "друге життя", цього разу як ударного безпілотника.