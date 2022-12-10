Баггі "Мамай" для ЗСУ: як у виготовленні можуть допомогти розбиті Prius поліції (фото)

Якщо баггі матиме електромотор — його буде важче засікти

Українські експерти пропонують розгорнути в Україні масове виробництво тактичних баггі. Їхньою основою стане конструкція львівської розробки ТУР КВ 02 "Мамай".

Як зазначає "Автоконсалтинг", у розробці вже й наступна модель, яка зможе рухатися або на двигуні внутрішнього згоряння, або на електротязі із запасом ходу 10-20 км бездоріжжям. Щоб зробити баггі дешевшими, у дослідницькому інституті "Укравтобуспром" запропонували використовувати гібридну силову установку від Toyota Prius. Їх раніше використовували у патрульній поліції, але після ДТП вони не підлягають експлуатації. Зазначається, що використання такого двигуна дозволить знизити ризик виявлення ворогом машини в інфрачервоному та звуковому спектрах.

Що відомо про баггі "Мамай"

розрахований на 4 людей

є місце для кріплення кулемета та запасу патронів

є кріплення для нош для евакуації

з гарною прохідністю — дорожній просвіт 400 мм, хід підвіски — 320 мм.

колеса 15"

двигун – у першому зразку використовувався 75-сильний карбюраторний двигун ВАЗ-2109, у планах – встановлення дизельного агрегату, розробленого спільно з харків’янами.

Баггі "Мамай" вид ззаду

"Мамай" буде корисним для фронту

Конструкція модульна, що дозволяє легкий ремонт у польових умовах. Випускати такі машини можуть по 200 щомісяця. За підрахунком експертів, потреба ЗСУ у таких баггі — близько 600-800 одиниць.

Раніше "Телеграф" розповідав про розробку першої української військової машини типу JLTV – броньованого тактичного позашляховика. Союзники також постачають в Україну чимало колісної та гусеничної техніки, яка проявляє себе краще за радянські аналоги.