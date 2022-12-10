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ЗСУ отримали одразу два нових українських безпілотника – чим вони допоможуть військовим

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Українських БПЛА стає більше
Українських БПЛА стає більше. Фото Відкриті джерела

Безпілотники можуть виконувати для ЗСУ одразу кілька функцій

Два безпілотники — D-80 Discovery та E-300 Enterprise виробництва компанії AeroDrone успішно пройшли сертифікацію та можуть використовуватись у ЗСУ. Таким чином, Україна отримала ще два дрони вітчизняного виробництва, які можуть вироблятися в Україні.

Про це повідомив співзасновник компанії AeroDrone Дмитро Шимків на своїй сторінці у Facebook.

Обидва безпілотники мають різне призначення, але можуть бути дуже корисними ЗСУ.

Так, D-80 Discovery при загальній вазі близько 200 кілограмів може нести на собі до 80 кг корисного навантаження разом з паливом на дальність від 100 до 800 км (швидкість до 100 км/год), що робить його універсальним – від розвідки до застосування ролі ударного дрона на далекі відстані. В останній ролі сьогодні у ЗСУ, багато в чому вимушено, за деякими даними , виступає старий радянський безпілотник Ту-141 "Стриж". Однак куди менший D-80 Discovery (200 кг проти 5000 кг) може бути непомітним для ворожого ППО, піднімаючись на висоту до 2000 метрів. Щоправда, менша вага означає також, що і вибухівки на ньому можна розмістити значно менше.

Discovery DR-60. Фото: AeroDrone

E-300 Enterprise може виявитися "мирнішим" — його спочатку розробляли як дрон-кур’єр або транспортний дрон, тому з його загальної ваги в 540 кг до 300 кг може припасти на паливо та інший корисний вантаж. Дальність польоту становить від 675 до 3150 км. при обладнанні додатковими баками. У повітрі E-300 здатний переміщатися зі швидкістю до 150 км/год на висоті до 5000 метрів і триматись у небі від 9 до 23 години.

E-300 Enterprise Фото: AeroDrone

З такими характеристиками, як передбачає портал "Мілітарний", E-300 швидше за все використовуватиметься у ЗСУ для доставки вантажів.

Прийняття на озброєння власних дронів може частково компенсувати відмову США передати ЗСУ дрони MQ-9 Reaper, здатні як вести розвідку, так і виконувати ударні функції.

Теги:
#Зброя #Військова техніка #БПЛА #Дронь #Війна з РФ