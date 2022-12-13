Кращий за Bayraktar: на що здатний новий український дрон "Сокіл-300" (фото, відео)

Бойовий дрон призначений для ведення розвідки та завдання ударів на оперативну і тактичну глибину противника

Українські інженери конструкторського бюро "Луч" для наших військових розробили дрон "Сокіл-300". Однією з його головних рис є дальність польоту — до 3300 км.

У русі дрон може наводитися двигунами кількох типів. Йдеться про українські силові установки МС-500-05С/СЕ та АІ-450Т2, а також австрійську Rotax 914. Про це повідомляє видання DEV Україна.

Від типу двигуна безпосередньо залежить злітна маса бойового дрона. Так, наприклад, модифікація "Сокола" із двигуном АІ-450Т2 має злітну масу 535 кг. Однак із встановленим двигуном Rotax 914 в безпілотник його злітна маса знизиться до 420 кг.

Бойовий дрон "Сокіл-300". Фото — DEV Україна

Зазначається, що дрон "Сокіл-300" може пересуватися на висоті до 12 км. Як озброєння БПЛА використовує ракети РК-10, Р2-М та РК-2П, що здатні вражати цілі на дистанції до 10 км.

"Сокіл-300" призначений для ведення розвідки та завдання ударів на оперативну і тактичну глибину противника.

Характеристики

Вартість близько $2 млн.

Дальність польоту — 1300-3300 км.

Максимальна швидкість, км/год: 580.

Максимальна тривалість польоту — до 26 години.

Для порівняння Bayraktar TB2:

Вартість від $1 млн до $5 млн.

Радіус дії до 300 км.

Максимальна швидкість — 222 км/год.

Автономність — 24 години.

Експерт Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін розповів виданню НВ, що до зони ураження "Сокола-300" потрапляє Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону та навіть Перм на Уралі.

Нагадаємо, що українські військові отримали на озброєння два нові безпілотники виробництва компанії AeroDrone. Обидва БПЛА мають різні призначення, але можуть бути дуже корисними для ЗСУ.