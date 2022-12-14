Не "Патріотом" єдиним. Франція може передати Україні нову систему ППО

Новий ЗРК може доповнити Патріот або перевершити його

Україна сподівається отримати від Франції найновішу систему ППО – зенітно-ракетний комплекс SAMP-T Mamba. Він допоможе боротися з іранськими дронами, запуск яких знову активізували російські окупанти.

Таке побажання висловив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю французькому телеканалу LCI-TF1. До списку бажаних систем озброєння увійшов і новий ЗРК.

Чому Україні так важливо отримати саме SAMP-T Mamba, розбирався "Телеграф".

Новий протиракетний комплекс

SAMP-T Mamba — це один з новітніх ЗРК в Європі, його перший дивізіон був прийнятий на озброєння в 2011 році і має вражаючі характеристики, фактично рівні показники останніх модифікацій американського ЗРК Patriot.

Так, французький комплекс здатний збивати цілі на відстані від 3 до 100 км. Щоправда, вражати ракети ЗРК може на відстані 25-35 км і на висоті до 25 км. (Для порівняння, той же Patriot має дальність ураження літака до 100 кілометрів, ракети – до 20-25 км і висоту – до 25 км.) Але за рахунок видалення пускової установки (ПУ) з ракетами від радара та надійного зв’язку, може збивати ракети на дальності та понад 25 кілометрів. Але при цьому на ПУ американської ЗРК чотири ракети, а французької – вісім.

Можливості SAMP-T Mamba дозволяють виявляти десятки цілей, вести обстріл одночасно 16 цілей і перехоплювати літаки та ракети, що летять зі швидкістю 1400 м/с, тобто збивати надзвукові літальні апарати, що поки не під силу українській ППО. Причому під час випробувань комплекс успішно збивав високошвидкісні ракети.

Все це робить французький ЗРК дуже цінним придбанням для України, щоправда, оскільки комплекс досконалий і новий, їх кількість обмежена кількома десятками на озброєнні Франції та Італії. Тому не факт, що західні партнери погодяться послабити свою ППО.

Раніше Франція вже передала Україні ЗРК Crotale, також ми сподіваємося на постачання французьких танків Leclerc.