Україні можуть передати обладнання для створення "розумних" авіабомб (відео)

Остаточне рішення щодо постачання ще не відоме

Українські військові можуть одержати від США комплекти Joint Direct Attack Munition. Це обладнання, яке робить із некерованих авіаснарядів "розумні бомби".

Як зазначають у Washington Post, такі перероблені снаряди можуть з високою точністю вражати російські військові позиції, а також можуть кріпитися до різних видів зброї та літаків. Поки невідомо, чи схвалено вищим керівництвом США запропоновану передачу JDAM Україні, додають у статті.

Комплект включає пристрій глобального позиціювання (GPS-наведення). У США використовували цю технологію для бомб вагою до понад 900 кг на винищувачах чи бомбардувальниках. Невідомо, як саме запропонували використовувати JDAM в Україні — на літаках чи наземних озброєннях. Якщо постачання схвалять, то це стане важливим кроком, оскільки допоможе новим способом націлюватися на російські підрозділи та штаби. Заявлена дальність дії бомб становить 28 км від точки скидання після модернізації. Модернізація простих бомб у "розумні" можлива для снарядів від 230 до 910 кг.

Зазначимо, що раніше Україна отримала від США HARM — високошвидкісні протирадіаційні ракети повітряного базування. Як розповідав військовий журналіст Юрій Бутусов, навіть після передачі HARM, найбільші можливості виникнуть в українських сил після постачання F-16 з керованими бомбами типу JDAM. Вони зможуть діяти "спільно", пише автор: "група зачистки ППО зможе вибити за допомогою HARM радари (дальність пуску з літака від 110 до 150 км), тоді винищувачі зможуть безперешкодно підлітати на 30-40 кілометрів до фронту і точно вражати багато цілей на землі”.

The Washington Post додає, що в Україні в основному використовуються літаки МіГ радянського виробництва і в США шукали способи їх модернізації, щоб не постачати нові літаки, які потребують іншого навчання. Окрім іншого, обговорюється постачання в Україну ЗРК Patriot, який може перехоплювати балістичні ракети.