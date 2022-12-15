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Налякати Захід. рф хоче до кінця року поставити на чергування дві ядерні ракети

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Ракета Ярс Новина оновлена 15 грудня 2022, 18:55
Ракета Ярс. Фото Відкриті джерела

У росії вирішили збільшити ставки в ядерному блефі

На тлі правил російських окупантів у боротьбі з ЗСУ, в кремлі вирішили підняти дух співгромадян і влаштувати чергову показуху. Там заявили, що до кінця року на бойове чергування нібито буде поставлено дві ядерні ракети — "Ярс" і "Сармат".

Хоча чергова ракета "Ярс", здатна нести ядерні боєголовки, і була поставлена на бойове чергування в шахтній пусковій установці в Калузької області, в ракетних військах стратегічного призначення Росії немає жодного повноцінного з’єднання, повністю переозброєного бойовою технікою цього типу.

У Росії хвалиться новою зброєю

Трохи краще "Тополь-М", але не більше

Як завжди, окупанти хочуть представити свою ракету новинкою у сфері озброєння, хоча насправді "Ярс" — це чергова модифікація "Тополя-М", що створюється ще в СРСР з кінця 1980-х років.

Стратегічний ракетний комплекс з твердопаливною міжконтинентальною балістичною ракетою мобільного і шахтного базування з головною частиною "Ярс", що розділяється, почали розробляти ще на початку 2000-х років. Перший випробувальний політ ракети відбувся 2007-го, а прийнята на озброєння вона була 2009-го.

Цікаво, що офіційно переозброєння цими ракетами почалося ще в 2010 році, але й через 12 років у Росії фактично немає жодної ракетної дивізії, повністю озброєної ракетами цього типу. Очевидно тому в Росії і вирішили влаштувати показове завантаження ще одного "Ярса" в шахтну пускову установку.

Щодо тактико-технічних характеристик, то "Ярс" фактично нічим не відрізняється від свого батька "Тополя-М": ті ж приблизно 12 000 км заявленої дальності, відхилення від мети в межах 150 метрів. Хіба що нова ракета потужніша за "батька", тому що може нести відразу чотири ядерні боєголовки потужністю по 300-500 кілотонн, проти однієї боєголовки в 1 метагонну у "Тополі", що дозволяє "Ярсу" вразити до чотирьох цілей, правда, завдавши їм меншого. збитки.

"Сармат" — найпотужніша у світі, але нічого нового

Ракета "Сармат", яку, за заявами Росії, хочуть поставити на бойове чергування до кінця 2022 року, може претендувати на звання найпотужнішої та найважчої ядерної ракети у світі. Так, за загальної ваги 208 тонн, вона може пролетіти до 18 000 км і завдати удару 10 боєголовками загальною потужністю близько 8 Мт.

Ракета Сармат

Втім, незважаючи на вражаючі характеристики, насправді "Сармат" знову ж таки є покращеною версією ще радянської ракети Р-36М розробки 1970-х років, створеної у КБ "Південне" у нинішньому місті Дніпро.

Р-36М теж мала стартову вагу близько 208-211 тонн, могла нести до 10 боєголовок потужністю 8 Мт і навіть більше. Щоправда, у своїй поступалася в дальності – близько 11 000-16 000 км.

Треба сказати, що Росія періодично намагається використовувати урози ядерною зброєю як аргумент для підтримки своїх позицій, що слабшають. Але експерти вважають: швидше за все вони так і залишаться блефом.

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#Зброя #Військова техніка #Ядерна зброя #Балістичні ракети