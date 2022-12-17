Саморобна САУ: як із бронетранспортера та гармати зробили грізну зброю (відео)

На фронті є кілька саморобних установок

Українські військові на полі бою використовують чимало техніки, яку зібрано на основі інших видів озброєнь. Так, гібридна САУ МТ-ЛБ-12 це похідна від гусеничного бронетранспортера-тягача МТ-ЛБ та 100-міліметрової гармати МТ-12 "Рапіра".

Відео використання такого виду озброєння під Бахмутом публікує Ukraine Weapons Tracker. Як зазначають експерти, порівняно зі знаряддями окремо, разом у них кращі показники кутів піднесення та мобільності.

Таку машину показали у вересні 2022 року. Перший варіант був зроблений у підрозділі "Кракен" у серпні, але він мав ряд недоліків. Пробували різні варіанти поєднання МТ-ЛБ та гармати. Далекобійність пострілів "Рапіри" після змін збільшилася на 2-3 км через зміну кута пострілу. У базовому варіанті "Рапіра" б’є максимально на 3000-8200 метрів залежно від типу снаряда.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна продовжує отримувати від союзників не лише гуманітарну, а й військову допомогу. Так, із США прибудуть бронетранспортери М117. Але українські військові використовують щонайбільше все, що є. Так, одна з крилатих ракет була збита з кулемета.