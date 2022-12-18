Українські військові застосовують самохідні міномети на базі БТР: чим вони цікаві (відео)

Дальність стрілянини — на майже 6500 метрів

Українські військові успішно використовують у боротьбі проти російських загарбників зброю, передану партнерами. Серед іншого – 120-мм самохідні міномети Panzermörser, які передала Україні Литва у жовтні. У постачанні було 10 штук.

Як повідомляє "Defense Express", фінський міномет Tampella, встановлений на техніці, може дострелити на відстань до 6,5 км. Міномети встановлені на базі бронетранспортера М113.

Екіпаж складає 5 осіб. Операційна дальність БТР-основи 320 км. Швидкість – 64 км/год. Мінімальна скорострільність — 5 хв на годину. У боєкомплекті – 60 хв. Опубліковано перше відео застосування Panzermörser.

Основне завдання міномета — вогонь по незахищеним або легкоброньованим цілям. У піхотних підрозділах забезпечує вогневу підтримку.

Раніше "Телеграф" розповідав про саморобну гібридну САУ українських військ — на базі "Рапіри" та МТ-ЛБ створили ефективну бойову машину. Також в Україні використовуються важкі французькі міномети 120мм, їх використання вперше зафіксували на початку грудня.