На фронті помітили ще одну "саморобку" від українських військових: чим особлива нова БМП

В одній машині поєднуються деталі від різних, для збільшення прохідності чи вогневої потужності

Українські військові часто застосовують на фронті перероблену техніку, яка здатна ефективніше ліквідувати окупантів, ніж її окремі складові. Частину таких "саморобок" фіксують вперше.

Ресурс Ukraine Weapons Tracker опублікував перше відео української саморобної бойової машини піхоти у дії. Повідомляється, що башта бойової машини десанту (БМД-2) встановлена на шасі артилерійської наглядової машини ПРП-3 або ПРП-4 (ПРП — пересувний розвідпункт). ПРП у базовій версії обладнано лише танковим кулеметом ПКТ. "Телеграф" раніше розповідав як таку зброю навчилися використовувати проти дронів.

БМД-2 оснащується 30-мм автоматичною гарматою 2А42, спареним та курсовим 7,62-мм кулеметами ПКТ, а також протитанковим ракетним комплексом. Гармата 2А42 призначена проти піхоти, легкоброньованих цілей і низько над землею, що летять низько. Боєкомплект такої гармати — 500 набоїв, але вона не потребує охолодження після використання. Патрони можуть бути бронебійними та осколково-фугасними. Швидкострільність — 550-800 пострілів за хвилину.

Для ПРП-3/4 характерна швидкість по шосе 65 км/год, на пересіченій місцевості машина видає 40 — 45 км/год, на плаву — 7 км/год. Запас ходу шосе — від 550 до 600 км.

Раніше "Телеграф" розповідав про саморобну САУ, коли на базу БТР поставили гармату. На фронті в Україні застосовують не лише вітчизняні "експерименти", а й модифікації зарубіжного виробництва.