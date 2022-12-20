Замінить HIMARS? Під Бахмутом ЗСУ випробували нове озброєння

Зброю, яку чекали кілька місяців, застосували в бойовій обстановці.

У ході запеклих боїв під Бахмутом ЗСУ постійно застосовують нові види західного озброєння, наприклад, нові ракети М30А1 для РСЗВ HIMARS. Проте днями українські військові застосували ще одну новинку, схожу на цю ракету, але дешевшу та масову – артилерійський снаряд подвійного призначення DPICM.

Про застосування нового снаряда стало відомо з відео в YouTube, де розповідається, що DPICM був вперше застосований в реальних бойових діях і показав надвисоку ефективність.

DPICM – це модифікований артилерійський снаряд калібру 105 або 155 мм стандарту НАТО, начинений суббоєприпасами у вигляді дротиків або сталевих кульок для боротьби з піхотою або кумулятивними боєприпасами проти бронетехніки ворога, тобто подвійного призначення. Кількість цих боєприпасів залежно від калібру снаряда може коливатися від 20 до 60-70 одиниць.

Принцип роботи снаряда полягає у його вибуху над полем бою та удару цими боєприпасами по позиціях противника зверху, що унеможливлює укриття від них навіть в окопах.

DPICM

"Якщо правильно все зробити — викошує піхоту, та що піхоту — все живе, аж до комарів, у радіусі 200-300 метрів. Проти великих мас піхоти — майже ідеальний засіб поразки. Це краще, ніж снаряди для "Хаймарсів", які поставили раніше Але вони дорогі — а ці дешевше, простіше застосовувати, і стовбурова артилерія набагато чисельніша і мобільніша. Для української піхоти це має сильно полегшити життя», — пише у своєму Telegram-каналі військовий журналіст Сергій Ауслендер.

Схожі боєприпаси, крім РСЗВ M142 HIMARS, мають 120-мм самохідні міномети Panzermörser. Їх осколково-фугасні міни з неконтактним радіолокаційним підривником підривають на висоті приблизно 3-5 метрів від землі, після чого вони теж зверху вражають противника осколками, так що навіть траншеї не рятують від удару мін.

Подібний вид боєприпасів раніше Україна чекала від США кілька місяців.