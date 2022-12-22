Росіян на фронті косить французька військова техніка: що вона може (відео)

Серед поставок – техніка, яка може стріляти ракетами GMLRS.

Серед озброєнь, поставлених союзниками та використовуваних Україною на фронті, чимала частка припадає на французьку техніку. Напередодні з’явилося перше фото "з полів" однієї з двох французьких реактивних систем, що нещодавно прибули, залпового вогню LRU.

За даними Ukraine Weapons Tracker РСЗВ LRU — це європейський варіант M270. Така система може вести вогонь усім спектром сумісних ракет, крім носіїв суббоєприпасів. Крім М270, РЗСО сумісна з M142 HIMARS. Всі вони можуть використовувати високоточні ракети GMLRS.

На озброєнні України є три такі системи. Як і її побратими вона може вистрілити на відстань від 30 до 300 км, залежно від використаного боєприпасу. У Франції на озброєнні лише 13 таких установок.

Окрім РСЗВ із Франції до України прибули шість гаубиць, придбаних у приватної компанії. 155-мм гаубиці TRF1 вже на фронті на околицях Бахмута. На відео вона на буксирі, але може пересуватися і сама, щоправда, з дуже низькою швидкістю в 8 км/год. Дальність стрілянини гаубиці — 24 км звичайними снарядами, 30 км активно-реактивними снарядами. Кількість пострілів за хвилину — 6.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, окрім системи ППО ЗРК Patriot, Україні передадуть боєприпаси, мінометні системи, бронемашини та інші необхідні для оборони озброєння. Про це було оголошено під час візиту президента Володимира Зеленського до США, у рамках якого він виступив у Конгресі.