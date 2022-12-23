Не F-16 єдиним: експерт розповів, які літаки можуть отримати українські ВПС

ВВС України чекають рішення щодо надання 4 типів літаків

Українські ВПС можуть отримати американські F-16, F-15, шведські Saab JAS 39 Gripen або італійські Eurofighter. Навіть якщо всі вони надійдуть одночасно, Україна зможе забезпечити їхнє ефективне використання.

Про це в ефірі 24 каналу розповів український військовий експерт Андрій Харук, наголосивши, що по суті це просто питання часу. Також він закликав не боятися можливих проблем зі строкатістю складу ВПС через подібні поставки.

За його словами, зараз українські ВПС ведуть бої на ще радянській техніці, яка поступово зазнає втрат, і щоб їх відшкодувати потрібні серйозні поставки іноземних літаків і першим у цьому списку будуть саме F-16, F-15, які можуть бути поставлені цілими ескадрильями.

Це тим більше ймовірно, адже США виділили близько 100 мільйонів доларів на те, щоб навчити українських пілотів керувати подібними літаками.

Але також експерт не виключає, що можуть бути поставлені легкі шведські літаки Saab JAS 39 Gripen або італійські Eurofighter від яких Україна також не відмовиться. Ті ж шведські Gripen хоча в деяких показниках і поступається тому ж F-16, мають і ряд переваг на кшталт ціни, простоти обслуговування та управління, кращої маневреності в повітрі.

Що стосується Єврофайтера, то даний літак за своїми характеристиками загалом перевищує F-16 – дальність 1400 км проти 550 км, швидкості – 2750 та 2450 км, озброєнню – 13 точок підвісу проти 6. Мінусом при цьому є більш висока вартість – 120 млн дол проти 50 млн, і обмежена кількість, наприклад, найбільше – 160, їх має Великобританія, 140 у Німеччині та близько 90 – в Італії. F-16 у США лише у складі ВПС понад 500 одиниць.

З цієї причини саме американський літак Андрій Харук вважає найвірогіднішим отримання ВПС Україною саме F-16, але якщо ми отримаємо не лише його, гірше не буде.

"Ми успішно використовуємо "зоопарк" артилерії та танків і впевнений, що ефективно використовуватимемо і різні літаки. В умовах війни ми повинні використовувати все, що дадуть, тим більше що втрати неминучі. А ось у мирний час дійсно, краще мати один літак і спокійно вибудовувати систему постачання та підтримки ВПС у бойовій готовності", — вважає експерт.

У недавньому інтерв’ю журналу The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що передача нового озброєння для української армії – 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць – допоможе вийти на рубежі 23 лютого.

За підсумками візиту президента Володимира Зеленського до США відомо і про те, що американці передадуть для ЗСУ першу батарею сучасних ЗРК Patriot.