Зміїний, Херсон, Енергодар: оператор САУ "Богдана" розкрив секрети застосування унікальної української гаубиці

Окрім знищення ворога українська САУ поставила світовий рекорд у бойових умовах

Новітня розробка українського ВПК, 155-мм колісна САУ "Богдана", не лише успішно воює проти російських окупантів, а й увійшла до сучасної військової історії як унікальна артсистема, що підтвердила свою ефективність у реальних бойових умовах.

Один із інженерів-розробників Краматорського заводу важкого верстатобудування — Юрій, який нині знищує ворога у складі бойового розрахунку української САУ "Богдана" в інтерв’ю АрміяInform розповів, де і як "Богдана" застосовувалася для визволення української землі.

За словами Юрія, доданків успіху у "Богдани" сьогодні два – досвідчений артилерійський розрахунок із бійців, які розпочали свій бойовий шлях ще в ході АТО/ООС, та чудова матеріальна база у вигляді власне САУ.

Свою якість "Богдана" показала в ході боїв за острів Зміїний, коли звичайним, а не активно-реактивним снарядом, змогла пролетіти дистанцію в 40 кілометрів і навіть вразити цілі. І все це у реальних бойових умовах, коли жертвою став ЗРК "Панцир" окупантів.

Інженер розповідає, що операція просто по переміщенню "Богдани" на позиції для стрілянини зажадали чималих зусиль, у тому числі щодо збереження таємниці, так довелося здійснювати сплав самохідної гармати на понтоні протоками дельти Дунаю.

"Складність роботи по острову пояснювалася мінливими майже щогодини погодними умовами — важко було проводити розрахунки для стрілянини. Постійно змінювався напрямок і сила вітру. До того ж, погода на березі дуже відрізняється від погоди над морем. Також на той час не було чим прикрити нас за допомогою коштів ППО від ворожих літаків із суші. Однак у цьому питанні нам пощастило. Щоправда, перший день стрілянини був невдалим. Ми зробили шість пострілів, але не потрапили", — згадує Юрій.

На другий день над морем стояв туман, так що довелося більше години чекати на можливість відкрити стрілянину, але очікування того коштувало.

"Після восьмої ранку було здійснено до десяти пострілів і вже готові були почати поразку цілей на острові. У наших інтересах працювала велика команда військових фахівців. Зокрема, в небо було піднято безпілотника для коригування вогню. Після кількох пострілів на Зміїному спалахнув "Панцир" і Зникли ознаки роботи російської станції РЕБ. Пізніше Генеральний штаб підтвердив, що цілі придушила наша "Богдану". Тобто саме ми дали подальшу можливість завдавати ударів по острову іншими силами поразки", — повсякденно говорить про унікальну операцію свого бойового розрахунку "Богдани" Юрій.

Але хоча Зміїний і найвідоміша і найважливіша точка застосування "Богдани", застосовувалася вона не лише там. Так, за словами Юрія, бойовий шлях українська САУ розпочала у квітні на Криворізькому напрямку, потім була Одеса та острів Зміїний, потім удари по Антонівському мосту у Херсоні та нарешті артилерійські удари по позиціях противника в районі Енергодару у Запорізькій області.

Окрім вітчизняної артилерії, ЗСУ активно використовують допомогу, отриману від західних партнерів, наприклад, французькі гаубиці TRF 1.