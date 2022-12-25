"Вундервафля" зганьбилася: ЗСУ показали, на що реально здатний найкращий російський дрон

Відразу два російські дрони-камікадзе програли у сутичці з матер’яним противником

Одразу два російські дрони-камікадзе "Ланцет-3М" застрягли в маскувальній сітці над танком ЗСУ на полі бою десь на Донбасі. Так багаторазово розпиарений російський БПЛА показав свою марність навіть проти тканини, якою накривають танк.

Цей ролик показали ряд Telegram-каналів, у тому числі СтратКом ЗСУ. Бійці на відео не приховують емоцій і кажуть, що один дрон заплутався у сітці маскувань, а другий упав поряд з деревом, під яким стояв український танк.

Марний Ланцет

Менш місяця тому російська пропаганда почала активно розганяти інформацію про вдалі удари "вундервафлі" по ЗСУ, заявивши про нібито 71 успішне застосування боражіруючого боєприпасу "Ланцет".

Але вже тоді "Телеграф" знайшов у цих заявах багато нестиковок, починаючи з небажання окупантів писати про випадки невдалого застосування та закінчуючи статистикою ударів по танках. Вже тоді було очевидно, що "Ланцети" не могли завдати серйозної шкоди важкій бронетехніці ЗСУ.

Цього разу російські дрони не тільки промазали українським танком (втім, вони б все одно не змогли знищити його через малу кількість вибухівки – до 3 кг), але навіть пробити сітку маскування над важкою бронетехнікою, показавши тим самим свою повну безпорадність.

Втім, "Телеграф" вже давно писав про марність ударних російських дронів.

Також нагадаємо, що окупанти не лише не здатні боротися з нашими танками, а й сотнями одиниць втрачають свої. Так, "Телеграф" опублікував відео з Луганщини, де затрофований ЗСУ російський танк Т-72Б3 притягнув українським військовим ворожий броньований тягач МТ-ЛБ зі спареною 23-мм гарматою.