ЗСУ використовують унікальну 120-мм САУ: чим вона цікава (фото, відео)

САУ є гібридом БРМ-1К та 2С9 "Нона-С"

Українські військові використовують проти російських окупантів велику кількість різного озброєння, у тому числі й унікальну 120-мм самохідну артилерійську установку. Вона призначена для вогневої підтримки підрозділів повітрянодесантних військ на полі бою.

120-мм САУ є гібридом шасі від БРМ-1К та бойовим відділенням від 2С9 "Нона-С". САУ "схрещують" на Шепетівському ремонтному заводі. Її виробництво розпочали навесні 2021 року, повідомляє "Мілітарний".

Цей український проект є реалізацією радянської концептуальної самохідної установки 2С17-2 "Нона-СВ". Остання базувалася на базі БРМ-1К, проте була закрита на користь інших шасі.

Українська 120-мм САУ на зразок радянського проекту 2С17-2 "Нона-СВ". Грудень 2022. Фото: "Тиск"

2С9 "Нона-С" створено на базі бойової машини десанту (БМД), з якої було знято бойове відділення. Основний боєприпас для 2С9 "Нона-С" є надпотужним осколково-фугасним снарядом 30Ф49. Під час його вибуху утворюється понад 3500 осколків вагою 0,5-15 г, що розлітаються зі швидкістю 1800 м/с.

Ця самохідна артилерійська установка створена для вогневої підтримки підрозділів повітрянодесантних військ на полі бою. Військові можуть застосовувати її не тільки для ураження живої сили, руйнування оборонних споруд, а й вести вогонь із бронетехніки.

На думку журналістів, модернізація могла бути викликана проблемами з ремонтом шасі БМД та БТР-Д.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що ЗСУ затрофеїли російську БМП "Басурманин" і показав відповідне відео .