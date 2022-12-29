Для патруля та вуличного бою: ЗСУ отримали техніку з Аравійського півострова

Колісний броньовик може допомогти ЗСУ під Бахмутом

У мережі "засвітилася" фотографія, публікацію якої можна сприйняти як факт отримання ЗСУ нової техніки: цього разу з Об’єднаних Арабських Еміратів. Йдеться про легке БТР Panthera T6, що є розробкою місцевої компанії Minerva Special Purpose Vehicles.

Такий висновок зробили аналітики Ukraine Weapons Tracker, стверджуючи, що ЗСУ отримали щонайменше десяток цих машин. Проте сказати, хто саме поставив українським військовим таку техніку, складно, адже вони досить широко представлені у світі. Більш того, для більшого маскування на броньовики вже було нанесено використовуваний ЗСУ камуфляж типу "піксель".

Щоправда, незважаючи на поширеність БТРів, даних про їхні бойові можливості небагато: його екіпаж складається з двох осіб, ще шість бійців може перевозити в десантному відділенні.

Завдяки колісній формулі 4х4, "Пантера" має високу прохідність та надійність у важких дорожніх умовах і може бути використана для патрулювання та розвідки як у міських, так і гірських умовах.

Броня "Пантери" забезпечує захист від прямого влучення куль зі стрілецької зброї до 7,62 мм включно. Бронювання підлоги збереже життя бійців у разі вибуху під днищем двох ручних гранат, але не витримає спрацювання серйознішого вибухового пристрою. Озброювати броньовик можна кулеметом калібром 7,62 або 12,7 мм.

І хоча "Пантера" є далеко не найкращим зразком бронеавтомобіля, її цілком можна використовувати для патрулювання в тилу, супроводу колон, швидкого перекидання особового складу та, можливо, розвідки. Вона може стати доповненням до бронеавтомобілів BATT UMG, які займаються тим же, а також беруть участь у вуличних боях під Бахмутом.