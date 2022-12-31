Українці широко використовують трофейні БМП російського виробництва, але є нюанс (відео)

Машини потрапляють до українських військових у різному стані

Українські військові як трофеї взяли велику кількість російської техніки. Але попри значну кількість, якість її залишає бажати кращого.

У статті The Washington Post розповідається, що трофейна техніка часто використовується як донори для законсервованої української військової техніки, ще з часів СРСР або таких же трофеїв. Вони посилаються на слова українського військового із 25-ї десантно-штурмової бригади Вадима Устименка.

За його даними, половина трофейної техніки виявилася мотлохом, що потребує серйозного ремонту. На його досвід таких, яким потрібно було кілька хвилин роботи — 20%. Ремонтопридатними виявилося ще близько 30%. Однак частина непридатних танків могла стати донорами деталей для тих моделей, які були випущені ще в СРСР, але все ще використовуються в Україні. Багато таких деталей випущені в росії нещодавно і в шість разів "молодші" за радянські. За даними порталу Oryx, кількість захопленої російської техніки досягла 2680, танків серед них 529. Ймовірно, що використовувати українські війська можуть лише кілька сотень.

Серед трофейної техніки, про яку йдеться у статті — БМП-3, ця машина вже сучасного російського виробництва. Але через її стан після деякої експлуатації частини машин знадобився ремонт та їх поставили "на прикол". Той самий портал Oryx повідомляє про 205 БМП-3, знищених чи захоплених українськими військами. З них у більш ніж чверті статус — захоплено, частина відзначена — з ушкодженнями. Для ремонту та використання як запчастин в Україні бази немає. Лагодять тим що є.

Фото російської БМП, захопленої у березні

БМП-3 було запущено в експлуатацію напередодні розвалу СРСР 1987 року. Вона озброєна двома гарматами:

100-мм гармата скорострільністю 10 пострілів за хвилину

Автоматична 30-мм спарена гармата 2А72, скорострільність 330 пострілів за хвилину

Кулемети ПКТ : 2 курсові в корпусі і 1 спарений з гарматами в вежі.

Стріляє вона на відстань до 4 км. Цілі зразки активно використовуються на фронті. Зокрема, на Бахмутському напрямку.

Така БМП-3 здатна стріляти на плаву. В ідеалі вона здатна збивати з автоматичної гармати гелікоптери. Швидкість плавання — 10 км/год, шосе — 70 км/год. Дістати запчастини для ремонту такої машини складно, адже потрібно підбити таку ж саму і зробити це акуратно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що частину трофейних видів озброєнь використовують не лише як донорські запчастини. З них роблять зовсім нові види знарядь, здатні ефективно знищувати росіян.