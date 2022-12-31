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Світовий рекорд. Яка гвинтівка допомогла снайперу спецназу знищити ворога за 2700 метрів

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Микита Синицін Микита Синицін
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Гвинтівка McMillan Tac 50
Гвинтівка McMillan Tac 50. Фото Відкриті джерела

Український спецназівець обійшов свого канадського колегу

Боєць 73 морського центру СПП ім. кошового отамана Антона Головатого з відстані 2710 метрів знищив двох окупантів, що є світовим рекордом для снайперів. Попередній наддальний постріл – на дальність 3540 метрів канадського снайпера WALI, був зроблений іншою людиною з ближчої відстані, про що він розповів у своїх пізніших інтерв’ю.

Про це пише Telegram-канал "Правда Геращенко", наголошуючи, що постріл був зроблений зі снайперської гвинтівки McMillan Tac 50.

Момент рекордного пострілу

McMillan Tac 50 – великокаліберна (12,7 мм) снайперська гвинтівка виробництва США, якою озброюються підрозділи поліції у Штатах та Канаді, а з 2000 року стоїть і на озброєнні канадської армії. Саме з неї було зроблено цей постріл на 3540 метрів, який згодом сам снайпер спростував.

Ця гвинтівка завдяки важкому патрону 12,7х99 мм є серйозним засобом стрільби на далекі відстані, має вагу близько 12 кг, штатний оптичний приціл з 16-кратним збільшенням, магазин на п’ять патронів з ручним перезарядженням.

Все це робить McMillan Tac 50 дуже потужною та точною зброєю, але й вимогливою до професіоналізму снайпера, адже помилка в оцінці відстані до мети на 10 метрів або швидкості вітру на 0,5 м/с веде до відхилення кулі від мети на 1 метр.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що боєць ТРо зміг збити ворожу ракету зі звичайного кулемета Калашнікова.

Теги:
#Зброя #Світовий рекорд #Снайпер #Війна з РФ