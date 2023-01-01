Ідеальний мисливець: Чехія подарує Україні засіб проти іранських дронів

Нова зброя ідеально підійде для боротьби з БПЛА

Хорошим подарунком для України у 2023 році можуть стати 15 мобільних комплексів ППО Viktor, кошти на які – 90 млн чеських крон (близько 4 млн дол.), у рамках ініціативи "Подарунок путіну" зібрали чеські волонтери.

Як повідомляє портал "Мілітарний", ці комплекси будуть спрямовані на купівлю та складання комплексів на заводі чеської компанії Excalibur Army і можуть надійти до України вже у лютому 2023-го.

В основі мобільного зенітного комплексу Viktor лежить пікап Toyota з кабіною екіпажу спереду та задньою вантажною платформою, куди встановлюють спарену зенітну кулеметну установку калібру 14,5 мм. Боєкомплект модуля складає 600 набоїв на два кулемети.

Також комплекс оснащується зенітними прицілами денного та нічного бачення, які дозволяють вести прицільний вогонь із кулеметів на відстань до 2 км.

Все це робить Viktor ідеальним мисливцем на іранські дрони-камікадзе "Шахед", які мають порівняно невисоку швидкість і вартість, тобто особливо важливо, що проти них можна використовувати такий же дешевий засіб ППО і поберегти дорогі ракети ЗРК.

Як підкреслив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, новітні ЗРК комплекси на кшталт Patriot надто дорогі та потужні для стрільби по БПЛА такого типу.