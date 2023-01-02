Б’ють на 250 км: Україна може отримати потужні ракети від союзників

Storm Shadow може використовуватися в будь-який час доби, а також складних метеоумов і при застосуванні противником засобів радіоелектронної протидії

2023 року Україна може отримати від союзників нове озброєння, серед якого ракети класу "повітря — земля" SCALP EG/Storm Shadow. Вони призначені для ударів по важливих стаціонарних цілях, захищених засобами ППО, на відстані понад 250 км.

У грудні міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес в інтерв’ю Times Radio заявив, що постачання Україні далекобійного озброєння не виключається. У тому числі йшлося і про авіаційні крилаті ракети Storm Shadow.

За його словами, більш предметно Лондон обговорюватиме постачання ракет безпосередньо з Києвом. Офіційні особи поки неспроможні безпосередньо заявляти плани поставок озброєння для ЗСУ, оскільки дана інформація може допомогти Росії.

Що відомо про ракети Storm Shadow

Storm Shadow/SCALP — це авіаційна крилата ракета виробництва фірми MBDA. Спільна англо-французька розробка. Перші успішні стрільби відбулися наприкінці 2000 року у Франції.

Французькі та британські варіанти ракети загалом ідентичні, відмінності полягають лише у програмному забезпеченні та літаках — носіях ракет. Французький варіант позначається абревіатурою SCALP EG (у розшифровці — "багатоцільова високоточна крилата ракета великої дальності з автономним наведенням").

Storm Shadow може використовуватися у будь-який час доби, а також за складних метеоумов і при застосуванні противником засобів радіоелектронної протидії.

Вперше ракету Storm Shadow було використано 2003 року в Іраку армією Великої Британії.

Основні характеристики

Маса: 1300 кг;

Довжина: 5,1 м;

Діаметр: 0,5 м;

Бойова частина: 450 кг, типу BROACH;

Дальність: понад 250 км;

Висота польоту: 30-40 м;

Швидкість: 0,8 М (близько 1000 км/год).

Нагадаємо, раніше Україна отримала понад десяток німецьких самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000. "Телеграф" розповів про їх особливості та характеристики.