Система ППО на полі бою: на фронті помітили передану Польщею "Осу" (відео)

ЗРК не випускається більше 30 років, але все ще небезпечна для ворога

В Україні використовують багато зброї радянського періоду. Частина його зберігалася на складах, частина — передали партнери зі своїх запасів. Так, в Україні було помічено систему ЗРК малої дальності 9K33 Osa-AK(M).

Відео із ЗРК розмістив канал Ukraine Weapons Tracker. Під час модернізації Osa-AKM-P, якими користується польська армія, отримали більш сучасні станції радіолокації та оптико-електронні станції для "ведення" цілей. Зазначається, що найімовірніше помічена була оригінальна система радянських часів, але й вона буде корисною ЗСУ.

Що відомо про ЗРК "Оса"

Виготовлялися починаючи з 1970 по 1989,

Комплекс всепогодний та всепогодний і призначений для прикриття сил та засобів мотострілецької (танкової) дивізії у всіх видах бойових дій,

Швидкість по шосе — 70 км/год,

Швидкість по пересіченій місцевості: 35 км/год (по бездоріжжю), 7-10 км/год (на плаву),

у базовій версії зона впливу за дальністю від 1,5 до 10 км, за висотою від 0,025 до 5 км.

Якщо на відео модифікація Osa-AKM-P, то ЗРК може боротися з літаками та гелікоптерами, обстрілювати цілі зі швидкостями до 500 м/с та маневрують з перевантаженням до 8 одиниць.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українські військові захоплюють частину такої техніки, як трофеї. Більшість із них виявляються непридатними для ремонту і можуть принести користь лише як донори. Менш чверті трофейної техніки готове повернутися до бою майже одразу, але вже на боці Сил оборони України.