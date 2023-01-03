Україна отримає з Німеччини унікальну САУ – у чому її особливість

Нова гаубиця може сильно посилити вогневі можливості ЗСУ

Серед великої кількості військової техніки, яку вже отримує чи отримає в майбутньому Україна від західних партнерів, особливо вирізняється найновіша німецька самохідна гаубиця RCH-155. Контракт на поставку 18 таких САУ для ЗСУ нещодавно уклали з виробником — компанією Kraus-Maffei Wegmann.

Самохідка RCH-155 є яскравим представником західних артилерійських установок з гаубицею калібром 155 мм і довжиною ствола майже 8 метрів, що дозволяє гарматі посилати снаряд на відстань до 40 км, що в рази перевищує можливості 152 мм гармат окупантів.

Перезаряджання зброї здійснюється в автоматичному режимі, але є і ручний спосіб заряджання. Боєкомплект складається з 30 споряджених снарядів та 144 модульних метальних зарядів, які САУ може випустити зі скорострільністю 9 пострілів за хвилину.

Відносно слабким місцем RCH-155 є те, що встановлена гаубиця не на базі гусеничного шасі танка, як вже прийнята на озброєння ЗСУ PzH 2000, а на базі колісного БТР Boxer. Це робить САУ більш вимогливою до навколишньої місцевості. Наприклад, на бездоріжжі та в’язкому ґрунті RCH-155 може застрягти там, де гусенична PzH 2000 пройде без проблем. Втім, завдяки меншій на 16 тонн масі цього може і не статися.

Броня танка краще захищає PzH 2000, проте RCH-155 також забезпечує гідне укриття розрахунку від осколків та саморобних вибухових пристроїв.

Але ці можливі вади компенсуються однією важливою перевагою. САУ RCH-155 — перша у світі самохідка, здатна стріляти прямо в русі, причому без шкоди для точності. Цьому сприяє найсучасніша система управління вогнем, яку легко можна доповнити розвідувальними дронами для виявлення та коригування.

Ще ефективніше ці гаубиці зможуть працювати із системою управління артилерією AFADTS, що передається Україні від США. Втім, самі RCH-155 Україна зможе отримати лише через 30 місяців, тобто 2025 року.