Запас "шахедів" не безмежний: військові експерти порахували, коли в Росії закінчаться дрони

Атаки іранськими дронами по Україні почалися з вересня 2022 року, росіяни їх просто перефарбували та перейменували

Російські окупанти все частіше використовують іранські дрони у спробах атакувати українську критичну інфраструктуру. У цьому вони виснажили запаси, наявні нині. Загальна кількість використаних безпілотників – близько 660, збиті – 540, але вони все одно небезпечні, адже не завжди вибухають у небі під час роботи ППО, а можуть детонувати і на землі.

У звіті ISW повідомляється, що росія може прагнути двосторонньої співпраці з Іраном, щоб отримати більше систем для використання в Україні. росія отримує безпілотники партіями кілька сотень штук. За даними розвідки, ще одна партія дронів вже готова.

Якщо безпілотники будуть використовуватися такими ж темпами, як і в період з вересня по грудень, всі 1750 обіцяних безпілотників росії закінчаться до травня 2023 року.

В Ірані вже заявили, що разом із росією будують новий торговий маршрут в обхід "іноземного втручання" та санкцій. Також є дані, що Іран незабаром отримає від росії 24 винищувачі Су-35. Як зазначають аналітики, ймовірно, в обмін на безпілотники та балістичні ракети іранського виробництва.

Нагадаємо, що Іран всіляко заперечує постачання зброї росії. Країна всіляко намагається оминути санкції, накладені, зокрема і оборонну промисловість. Частину лазівок вдається виявити. Так, у збитому восени над Україною дроні знайшлися американські запчастини — у США вже розпочали розгляд.