Допоможуть у боях під Бахмутом: ЗСУ отримають нові потужні самохідки (відео)

Нові гаубиці посилять можливості артилерії ЗСУ

Вже найближчим часом ЗСУ можуть отримати нову техніку від західних партнерів – йдеться про чеську самохідну гаубицю Dana-М2 калібру 152 мм на колісному шасі, як і українську САУ "Богдан".

Про це повідомляє портал "Мілітарний" з посиланням на відео, де йде завантаження техніки, а голос за кадром стверджує, що САУ підуть в Україну.

Навантаження САУ для України

Ще у 2018 році Україна уклала контракт на купівлю 26 таких САУ, більша частина з яких надійшли ЗСУ влітку 2022 року, тому ці гаубиці можуть бути залишками замовлення чотирирічної давності. Кожна самохідка тоді коштувала Україні 1,5 млн доларів.

Бойові можливості "Дани" в цілому поступаються більш сучасним натовським САУ калібру 155 мм, проте вони вищі за радянські та російські гармати.

Так, хоча "Дану" почали виробляти ще 1977 року, 2017-го САУ пройшла модернізацію, а нова техніка отримала назву Dana-М2.

"Фішками" модернізованої самохідки стали:

- підвищення автоматизації САУ, що призвело до зростання скорострільності до 5 пострілів за хвилину, причому вести вогонь "Дана" може й у повністю автоматичному режимі, з введеними даними для стрільби;

- збільшення дальності стрілянини, що становить 18-25 км залежно від типу снаряда, тоді як аналогічні 152 мм САУ рф можуть бути на 17-20 км;

- модернізована кабіна, здатна захистити екіпаж від стрілецької зброї, уламків снарядів, мін та СВУ невеликої потужності;

- Зросла до 80 км/год швидкість і менша витрата палива — до 100 літрів на 100 км шляху, при 220 літрах на той же шлях у російських аналогів.

Бойові можливості САУ сильно зросли

Нагадаємо, що раніше Україна вже отримала понад 30 чеських САУ Zuzana та Zuzana-2, ще одну модифікацію "Дани", крім того, ЗСУ отримають легкі колісні французькі танки AMX-10 RC, які разом із "Данами" можуть допомогти українському контрнаступу під Бахмутом. .