Кидають ворогові виклик: які танки Британія може дати Україні

ЗСУ можуть отримати від Великобританії два види танків і обидва Челенджери

Напередодні Різдва міністр закордонних справ у справах Співдружності та міжнародного розвитку Великобританії Джеймс Клеверлі заявив, що англійські танки "цілком можуть бути частиною наступного етапу передачі зброї Україні.

Як з’ясував "Телеграф", ЗСУ можуть отримати від британських колег один із двох типів танків – Challenger або Challenger 2, що перекладається як "Кидаючий виклик".

Challenger 2 є найсучаснішим британським танком, прийнятим на озброєння в 1995 році, і є 75-тонною бойовою машиною зі 120 мм гарматою з дальністю вогню до 8 км і двома кулеметами. Швидкострільність гармати становить до 9 пострілів за хвилину, а два тепловізори дозволяють ефективно вести бій у нічний час доби.

Бронювання забезпечується протиснарядним комбінованим матеріалом "Дорчестер", чиї показники засекречені, але забезпечують техніці один із найкращих рівнів захисту серед сучасних танків.

Водночас кількість других "Челленджерів" у британській армії невелика — близько 230 одиниць — тому важко уявити, що ЗСУ отримають їх у значній кількості.

Інший варіант — танк Challenger, можна сказати, "батько" сучаснішої машини британської армії, який вироблявся до 1990 року і був замінений "Челенджером-2".

Танк Challenger

Challenger має меншу масу (62 тонни) і менш сучасну броню "Чобхем", але навіть за цим типом захисту вважається лише один факт поразки її ворогом в Іракській кампанії 1991 року, тоді як Challenger 2 вже у 2000-х роках теж Іраку був підбитий двічі.

Основна зброя "старичка" — все ті ж 120 мм гармата і два кулемети з такими ж характеристиками, проте танк оснащений лише одним тепловізором.

Незважаючи на дещо гірші характеристики, Challenger має ту перевагу, що їх було випущено значно більше – близько 420 для самої Великобританії та 390 для Йорданії, тобто можна очікувати поставок значної кількості танків саме цієї моделі.

Нагадаємо, раніше Франція вже підтвердила передачу Україні легких колісних танків AMX-10 RС.