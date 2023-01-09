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Ідеальна зброя: Україна отримає 14 комплексів для боротьби з дронами

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Комплекс Vampire на пікапі
Комплекс Vampire на пікапі. Фото l3harris.com

Нова зброя куди дешевша за звичайні ЗРК, але така ж точна

До кінця року Україна отримає 14 комплексів протиповітряної оборони Vampire, які дозволять ЗСУ виявляти та збивати безпілотники противника, а також захищатись від наземних загроз ворога.

Як повідомляє американське інформагентство Business Wire, Пентагон замовив 14 таких комплексів загальною вартістю 40 млн доларів.

Згідно з контрактом комплекти Vampire будуть встановлені на автомобільне шасі для оперативності застосування. Передбачається, що виробник цієї зброї — компанія L3Harris — поставить Міністерству оборони всі 14 систем Vampire протягом 2023-го, з них чотири надійдуть ЗСУ до середини 2023-го, а ще десять — до кінця року.

ISR Vampire – це система модульного ракетного обладнання, що є вдосконаленим датчиком наведення WESCAM MX-10 RSTA з бойовим модулем, який дозволяє оператору швидко і точно вражати цілі, і недорогу, але високоточну ракету Advanced Precision Kill Weapons System з лазерним наведенням. У комплект ракетної установки входять 4 подібні ракети калібру 70 мм.

Подібне поєднання – датчик наведення, точна та недорога ракета, все це на авто високій прохідності, робить майбутній комплекс Vampire ідеальною зброєю проти іранських дронів-камікадзе.

Вперше про можливість передачі комплексів Vampire у США заявили у жовтні 2022 року.

Теги:
#Україна-США #Зброя #ППО #Військова техніка