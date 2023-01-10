Затопче будь-якого ворога України: у мережі засвітився канадський БТР Super Bison

ЗСУ отримали кілька десятків найсучасніших БТРів, а буде ще більше

У мережі показали відео, як військова допомога з Канади долає зимове бездоріжжя, завдяки високій прохідності. Йдеться про бронетранспортера LAV ACSV Super Bison, який є найсучаснішою версією колісного БТР LAV III Bison. Навіть у самій канадській армії він є ще в недостатній кількості, проте 39 таких БТР було обіцяно ЗСУ ще влітку 2022-го.

У Telegram-каналі офіцера Армії оборони Ізраїлю Ігаля Левіна з’явився короткий ролик, у якому "Супер Бізон" демонструє свої високі позашляхові характеристики.

Канадський БТР долає український бездоріжжя

Оскільки LAV ACSV Super Bison — найсучасніша броньована бойова машина армії Канади, інформації про неї у відкритому доступі небагато. Однак відомо, що екіпаж БТР складається з трьох осіб та шести-семи десантників. Вага БТР перевищує 28 тонн, що разом із V-подібним днищем дозволяє захистити десант від підриву мін або вибухового пристрою. Лобова броня навіть колишньої версії "Бізона" захищала від 25 мм снарядів, тому навряд чи більш сучасна машина слабша.

Що стосується озброєння, то для LAV ACSV Super Bison найімовірніший варіант із 25-мм гарматою та кулеметами. Крім варіанта БТР, "Супер Бізон" може бути оснащений у вигляді санітарної машини, машини керування та контролю, машини радіоелектронної боротьби, інженерної машини, евакуаційної та технічної рятувальної машини, а також мобільної майстерні.

Ходові можливості БТР також тішать. Відео чудово продемонструвало здібності LAV ACSV Super Bison до подолання бездоріжжя, а на шосе бронетранспортер може рухатися зі швидкістю до 100 км/год.

Новий канадський БТР може чудово спрацюватись із найсучаснішим бронетранспортером США Stryker, який є фактично аналогом LAV ACSV Super Bison, оскільки має спільного "батька" — швейцарський БТР Piranha III 8x8. Однак отримати американські БТРи ЗСУ можуть вже після січня.