Україна могла отримати від Туреччини американські касетні снаряди: чим вони корисні на фронті (відео, фото)

Снаряди в більшості країн заборонені через їхню небезпеку для цивільного населення.

Україна могла отримати касетні боєприпаси США часів холодної війни від Туреччини. Такого виду снарядів наша країна не отримувала, але нібито прохала у партнерів.

Ідеться про те, що нібито з кінця 2022 року Туреччина передає нашій країні такі боєприпаси таємно. Про це повідомляє Foreign Policy, з посиланням на анонімних чиновників із США та Європи.

За їхніми даними, з листопада поставляються боєприпаси DPICM, які спрямовані на знищення танків. Проте їхня небезпека в тому, що менші суббоєприпаси, на які поділяється снаряд, можуть роками не вибухати і залишатися — таких деталей близько 88 у кожному. Такі снаряди заборонені для експорту з США.

Що за снаряд DPICM

Це боєприпас для артилерії з касетною частиною. 88 деталей, згаданих вище, вказує на 155 мм калібр. Вони вражають зону діаметром 300 метрів. Такий снаряд проти ворога ефективніший за звичайні осколково-фугасні, пише "Дефенс Експрес". Україні б DPICM стали в нагоді через брак снарядів для артилерії, оскільки потрібна кількість пострілів для досягнення результату зменшується. Саме такими снарядами в НАТО та США планували протистояти СРСР у разі потреби через перевагу у кількості солдатів. Проте частина боєприпасів не детонує, і це може загрожувати цивільним особам. У DPICM цей показник – 3%. Офіційного підтвердження передачі Україні такого озброєння та його використання на фронті немає.

Касетний боєприпас DPICM

Нагадаємо, росія використовувала касетні боєприпаси не проти військових, а проти цивільного населення України, обстрілюючи великі міста, такі як Харків. Країни-партнери України вже стурбувалися тим, яку небезпеку несуть у собі снаряди, що не розірвалися, — Велика Британія передала пристрої розмінування, здатні відстежити небезпечні частини касетних боєприпасів.