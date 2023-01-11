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Спочатку БМП, потім танки: британського прем’єра закликали дати Україні потужну техніку

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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БМП FV510 Warrior
БМП FV510 Warrior. Фото Відкриті джерела

Техніка може стати підготовкою до більш серйозних поставок

Колишній голова Генштабу Сухопутних військ Великобританії Річард Даннат запропонував прем’єру Ріші Сунаку передати Україні БМП FV510 Warrior, які здатні посилити ЗСУ і на даний момент не використовуються Британією.

Про це генерал написав у колонці для The Telegraph і пояснив, що наразі британська армія готується до переходу на німецько-нідерландські БТР Boxer і тому слід дати Україні можливість використовувати англійську техніку у боротьбі за свою свободу.

Британський БМП FV510 Warrior (Воїн) почав вироблятися в 1987 році і створювався спеціально для взаємодії з танками британської армії, тому для високої прохідності було зроблено гусеничним. У ньому зможуть комфортно розташуватися три члени екіпажу та сім десантників, а туалет і мікрохвильова піч дадуть можливість слідувати за танками маршем без зупинок.

Все це стало в нагоді БМП у ході бойових дій в Іраку, а додаткова броня з металокераміки на додаток до стандартної алюмінієвої не раз рятувала бронетехніку та її екіпаж. Наприклад, 1995 року британські миротворці в БМП пережили пряме влучення з РПГ-7. Загалом броня здатна захистити від стрілецької зброї до 14,5 мм та уламків снарядів та мін.

Що стосується власного озброєння Warrior, воно представлено 30-мм гарматою і кулеметом калібру 7,62 мм, але може також оснащуватися іншою зброєю в залежності від завдання, що виконується. На базі БМП було зроблено кілька модифікацій у вигляді розвідувальної машини, ремонтної техніки та інше.

Цікаво, що напередодні міністр закордонних справ у справах Співдружності та міжнародного розвитку Великобританії Джеймс Клеверлі заявив, що Лондон може передати Києву важку бронетехніку. Ними можуть бути танки Challenger або Challenger 2, з якими якраз і успішно взаємодіяв БМП FV510 Warrior.

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#Зброя #БМП #Україна — Англія