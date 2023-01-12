Не гірше хвалених американських БМП: Україна має свою машину підтримки танків (відео)

У БМПТ вражаюче озброєння — гармати, кулемети, гранатомет і не тільки

Напередодні українська спільнота схвилювала новину про те, що Україні від США буде передано M2 Bradley у версії M2A2 ODS. Такий клас машин існує і в українському виробництві, і вітчизняна машина навіть перевершує американський аналог.

Мова про презентовану у 2017 році БМПТ "Страж". Бойову машину спільно виробили три підприємства, що входять до "Укроборонпрому" — Київського та Житомирського бронетанкових заводів разом із ДАХК "Артем". Її призначення — вогнева підтримка танків на полі бою та забезпечення їхнього захисту від небезпек на землі та в повітрі — ворожих ракетних комплексів, бронетехніки, гелікоптерів.

Характеристики БМПТ "Страж":

основа — корпус танка Т-64 без вежі,

вага — 33 тонни,

двигун — 700 к.с.,

максимальна швидкість — 62 км/год,

бойовий модуль "Дуплет" з двома 30 мм гарматами, двома кулеметами ПКТ та одним 30 мм гранатометом КБА-117,

пускові установки протитанкових ракет "Бар’єр" — 4 шт, дозволяють знищувати цілі на відстань до 5 км.

електронна система управління вогнем та сенсори.

Серед особливостей "Стража" — можливість стріляти 30 мм гарматами незалежно одна від одної, наприклад, різними снарядами для різних цілей — наземних або повітряних. Така кількість зброї робить її кращою за Bradley, як і за російського "Термінатора". Перевага є й у шасі. Однак про участь "Стража" у боях даних немає, як і про початок серійного виробництва.

Нагадаємо, в Україні "Термінатори" вже були помічені на Луганському напрямку. Бойова машина виявилася гіршою, ніж її піарили російські виробники.