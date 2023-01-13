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"Пташка-сюрприз" для ворога: бійці ТРО показали, як виглядає "ловець дронів" (фото)

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Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Ловець дронов Новина оновлена 13 січня 2023, 11:31
Ловець дронов. Фото 251 батальйон ТРО ЗСУ

Обладнання допомагатиме бійцям знешкоджувати ворожі дрони

Українські військові продовжують отримувати нове озброєння. Одним з останніх до захисників потрапив "ловець дронів". Він дозволить їм суттєво знизити збитки від "Шахедів", якими російські загарбники кошмарять міста нашої країни.

Як повідомили на сторінці 251-го окремого батальйонного ТРО у Facebook, така "пташка" надійшла на озброєння взводу розвідки. Система працює в комплекті з радаром, що підсвічує повітряну ціль на відстані до семи кілометрів.

зброя, ловець дронів, ЗСУ
Ловець дронов

"Ловець дронів" накидає на ворожий безпілотник сітку, після чого його місія стає нездійсненною. Завдяки такому озброєнню українські військові зможуть значно знизити збитки від дронів, які запускають російські окупанти.

зброя, ловець дронів, ЗСУ
Ловець дронов

"Нове озброєння дозволить суттєво знизити збитки від ворожих дронів-розвідників та дронів-камікадзе у секторі своєї дії, а це, своєю чергою, посилить позиції захисників України", — йдеться у повідомленні.

Бійці 251-го окремого батального ТРО також показали, як виглядає "ловець дронів".

зброя, ловець дронів, ЗСУ
Ловець дронов

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як полювати на дрони, і розповідав, де і чим можна збивати іранський "мопед".

Теги:
#Україна #Війна #Озброєння #Дронь #ЗСУ