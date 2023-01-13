Leopard та Abrams для ЗСУ. У чому головна перевага танків НАТО

Основний бойовий танк окупантів це готова могила для екіпажу, танки НАТО безпечніші

На тлі новин про отримання Україною перших танків західного зразка, насамперед роти польських Leopard 2, актуальним стає питання їхніх бойових характеристик порівняно з окупантами, що є. Насамперед, мова йде про російське Т-72, що активно застосовується в Росії, і багато в чому поступається навіть українській техніці.

Як показав у своєму Telegram-каналі офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін, порівняно із західними зразками на зразок німецького Leopard 2 або Abrams, на Т-72 боєкомплект із 45 снарядів розташований на диво невдало.

Так, 22 снаряди в Т-72 укладено в автомат заряджання, що робить стрілянину з гармати швидшою ніж у "Леопарда" або "Абрамса", де існує тільки ручне заряджання. Однак весь боєкомплект Т-72 розташований в одному місці — в автоматі заряджання і боєукладанні прямо під ногами навідника гармати.

Небезпека Т-72 для власного екіпажу наочно

На практиці це означає, що прицільний постріл у точку, де можна пробити броню та потрапити у боєукладку, призведе до детонації всіх 45 снарядів. Підсумком цього стане потужний вибух, який закине у "стратосферу" вежу та розірве корпус танка. Але головне – гарантовано знищить екіпаж, на навчання якого було витрачено чимало часу та ресурсів.

У той же час у Leopard 2 або Abrams боєкомплект розташований у спеціальній ніші в кормовій частині вежі та відокремлений від бойового відділення, де знаходиться екіпаж. У результаті чотири танкісти всередині західних бронемашин краще захищені і мають більше шансів на виживання у разі попадання в танк, ніж три члени екіпажу Т-72 окупантів.

Передачу "Леопардів" ЗСУ підтвердила лише Польща, проте отримання Україною БМП Bradley від США дозволяє сподіватися на отримання і танків Abrams, у парі з якими зазвичай взаємодіють "Бредлі".