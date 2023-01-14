У рази краще за радянські. "Укроборонпром" випробував боєприпаси українського виробництва

Українські міни показують ефективність у 2-2,5 рази вищу за радянські

Поки західні партнери нарощують військову допомогу Києву, розширюючи номенклатуру озброєння та військової техніки, куди починають входити найсучасніші танки, Україна розвиває своє виробництво озброєнь. Зокрема, на виробничій базі однієї з європейських країн ДП "Укроборонпром" розпочало виробництво покращених 82 мм мін та провело їх випробування.

Про це "Укроборонпром" повідомляє у своєму Telegram-каналі, викладаючи фото нових мін перед їхнім відстрілом із міномета.

Трохи раніше держконцерн повідомив, що нові снаряди перевищує радянські 82 мм міни в 2-2,5 рази за таким показником, як кількість уламків, які вражають мету.

Нова міна

За стандартом, при розриві штатної міни, кількість осколків, що вражають мету, на відстані повинна досягати:

5 метрів – 198 од.;

10 метрів – 70 од.;

15 метрів – 41 од.

При цьому в боєприпасі "Укроборонпрому" в ціль потрапляють 460 уламків на 5 метрах, 140 – на 10 метрах та 69 – на 15-ти. Причому розміри і форма уламків також кращі за штатні.

Нова уламкова міна 82 мм призначена для ураження живої сили ворога з міномету на відстані до 4500 метрів. Але озброєння ЗСУ складають як радянські 82 мм міномети ("Піднос", "Волошка"), так і вже українські: КБА-48М та УПМК-82.

На випробуваннях

Нагадаємо, що в ході героїчної оборони ЗСУ у Бахмуті українські міномети показують високу ефективність, особливо завдяки деяким боєприпасам, які роблять їх схожими на вже легендарні РСЗВ М142 HIMARS.