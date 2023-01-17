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Не лише Х-22: які ще російські ракети Україна поки що не може збивати

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Україна не може знищити всі ракети, які випускає росія Новина оновлена 17 січня 2023, 10:02
Україна не може знищити всі ракети, які випускає росія

Сили ППО були посилені західними поставками, але частина ракети можуть збити лише нові типи ЗРК

Трагедії у Дніпрі, коли російські окупанти влучили ракетою Х-22 у житловий будинок, могла б не статися, якби українське небо захищали особливі системи протиповітряної оборони. Однак така ракета — не єдиний тип боєприпасу, який Україна збити поки не може.

Військовий портал Defence Express провів лікнеп щодо того, які цілі можуть збивати українські сили ППО. Основне, що потрібно знати на початку — повітряні цілі бувають аеродинамічні (до яких належать крилаті ракети) та балістичні. І якщо з крилатими ракетами дещо простіше — старі радянські ЗРК та сучасні моделі, передані Україні, можуть їх знищити, то з балістичними ситуація складніша.

Ні ті одиниці сучасного озброєння, які посилили українські війська ППО, ні тим більше радянська спадщина не здатна збити таку ракету. Особливість балістичної ракети в тому, що вона падає на ціль, використовуючи силу гравітації, тож її потрібно не просто пошкодити осколками, а знищити "лоб у лоб". Для цього потрібні кінетичні ракетні перехоплювачі.

Х-22 хоч і не повністю балістична, але дуже близька до неї. За 60 км від цілі вона пікірує з кутом 60 градусів і близько цілі її швидкість становить 2500 км/год. На рух до цілі інерції ракета витрачає менш як хвилину. Якщо ракета падає на місто, її пошкодження не дасть жодного ефекту, адже її розробляли спеціально, щоб знищувати великі групи будівель, а також групи кораблів авіаносців. Точність – не її ознака.

Defence Express підготували таблицю, де описано, які ракети можуть збити українські сили ППО. Серед них нема "Точки У", "Іскандера" та зенітних С300/400, якими росія б’є по містах України поблизу лінії фронту. Збивати їх можуть нові Patriot PAC-3 або SAMP-T, яких наша країна поки що не має.

Які ракети можуть збити в Україні
Які ракети можуть збити в Україні

Україні для посилення військ протиповітряної оборони потрібні саме Patriot третьої моделі, вважають експерти. Використання ворогом ракет типу С-400 не несе військових переваг, а служить для залякування українців.

Водночас нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов в коментарі "Телеграфу" заявив: рішення про передачу Україні ЗРК Patriot є політичним кроком і демонстрацією підтримки України з боку США, адже в пакет допомоги включена лише одна батарея. Такої кількості ЗРК вистачить на захист одного великого міста. Але під час останньої зустрічі у форматі Ramstein 7 (16 листопада 2022) учасниками форуму було прийняте колегіальне рішення про допомогу у створенні в Україні багатоешелонованої системи ППО, що передбачає надання протиракетних засобів дальнього ураження. А запланований на 20 січня "Рамштайн-8" може надати Києву ще більше засобів протиракетної та протиповітряної оборони.

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#Зброя #ППО #Ракети