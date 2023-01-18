ЗСУ отримали потужні дрони "Посейдон": чим вони цікаві

У ЗСУ тепер є дев’ять нових БПЛА

Українські військові продовжують отримувати нове озброєння для боротьби із російськими окупантами. У січні волонтери передали ЗСУ дев’ять військових безпілотників H10 Poseidon Mk II та разом з ними спеціальні станції управління на базі автомобілів DAF Leyland.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив п'ятий президент, народний депутат від партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко. За його словами, волонтери передали воїнам три безпілотні авіаційні комплекси. Кожен з них містить по три дрони середньої дальності H10 Poseidon Mk II.

Фото — Facebook

Що відомо про БПЛА H10 Poseidon II

Це розвідувальний безпілотний літальний апарат, який виробляє компанія Swarmly. Дрон оснащений двома камерами з 40-кратним зумом із захищеними каналами зв’язку, а також вертикальною системою зльоту та посадки.

Влітку українські захисники вже отримували щонайменше один такий БПЛА. Вартість одного дрону становить приблизно 318 тис. євро. Воїни ЗСУ проходили спеціальне навчання, щоб навчитися керувати цим безпілотником.

Характеристики

Довжина: 1,9 м

Вантажопідйомність: до 3 кг

Розмах крил: 3,5 м

Максимальний час польоту: 2 год

Максимальна висота польоту: 4 км

Максимальна швидкість: 100 км/год

Дальність польоту: 150 км

Крейсерська швидкість: 75 км/год

Фото — Facebook

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що волонтер Сергій Попов розповів, чому для українських військових дуже важливі безпілотні літальні апарати.

Додамо, що донати на "крила" для ЗСУ збирала ГО "Справа громад". А Фонд Порошенка традиційно долучився, подвоївши суму.