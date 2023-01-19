Вміють плавати і не бояться пострілів із РПГ: у чому особливість британських БТР "Бульдог"

Україна отримає 100 бронетранспортерів, серед яких будуть FV430 Bulldog

Великобританія вкотре надасть Україні військову допомогу, до якої входитимуть також гусеничні БТР FV430 Bulldog. Проте точна їх кількість залишається невідомою. "Телеграф" розповість, чим цікаві бронетранспортери "Бульдог".

Про передачу Україні нового пакету допомоги заявив міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес. Його слова на своїй сторінці у Twitter процитував редактор військової редакції Sky News Дебора Хейнса.

Наголошується, що військова допомога для українських захисників також складатиметься з танків Challenger 2, батарея з 8 155-мм САУ AS-90, десятків безпілотників та сотень ракет (GMLRS, StarAM, AM).

Що відомо про БТР FV430 Bulldog

Є модернізованим бронетранспортером від BAE Systems з новим двигуном і навісним динамічним захистом для лінійних частин Британської армії. Розроблений у 2006 році на базі гусеничної платформи FV430.

Бронетранспортери отримали протимінний захист від компанії Rafael. Броня БТР здатна протистояти пострілам із РПГ. Також на них було встановлено дизельний двигун Rolls-Royce K60. Внаслідок цього вага БТР збільшився до 15,3 т.

Характеристики

Екіпаж – 2 особи;

Місткість десантного відділення – 8 бійців;

Обладнаний кулеметами 7,62 мм кулеметом L7;

Боєкомплект – 1600 набоїв 7,62-мм;

Максимальна швидкість – 72 км/год шосе;

Запас ходу – 590 км шосе;

БТР здатний плисти зі швидкістю 6 км/год.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові отримали на озброєння дев’ять військових безпілотників H10 Poseidon Mk II.