Зброї НАТО у ЗСУ більше, ніж у деяких членів альянсу – полковник розповів про роль артилерії на цій війні

Допомога Альянсу допомогла зупинити окупантів та завдати їм важких втрат

ЗСУ постійно насичуються військовою технікою НАТОвських стандартів, так як Ракетні війська та артилерія нашої країни мають високоточних зразків такої зброї більше, ніж деякі країни Альянсу. І це добре, оскільки російсько-українська війна є "війною артилерії".

Таку думку висловив полковник Ракетних військ та артилерії Збройних Сил України Сергій Баранов у своєму блозі для видання Censor.net.

За його словами, сьогодні ключове значення мають ракетно-артилерійські системи, що передаються Україні від західних партнерів, завдяки їм на окремих напрямках створено такі потужні "вогневі кулаки", що армія Росії просто не може вести ефективну боротьбу.

Досягається ця ефективність насамперед за рахунок значно більшої дальності НАТОвських зразків перед радянськими та російськими, якими озброєні окупанти. Так, відома РСЗВ HIMARS б’є на відстань до 90 км, САУ PzH 2000 – до 40 км, гаубиця M777 – до 30 кілометрів, гаубиця M109 – до 25 км, французькі TRF1 та італійські FH70 – до 30 км.

При цьому 152-мм гаубиці окупантів можуть стріляти на 25, максимум 30 км, тобто просто не дістають позицій артилеристів ЗСУ.

"Я б сказав, що Україна має навіть більше зразків такого озброєння, ніж деякі країни НАТО", — підкреслив Сергій Баранов.

Водночас, за його словами, для перемоги ЗСУ потрібно ще не менше 600 гармат стандартів НАТО і калібром 105 і 155-мм, а також ракети з дальністю поразки до 500 км.

Як повідомляв "Телеграф", у той час як ЗСУ отримують найсучаснішу зброю від НАТО, окупанти змушені гнати на фронт застарілі гаубиці Д-1 40-х років, які небезпечні більше для своїх розрахунків.