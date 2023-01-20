Більше “Богдан” та “Вільхи”: полковник артилерії пояснив, що ЗСУ потрібне для перемоги

Український ВПК може і має нарощувати виробництво, це допоможе перемогти

В умовах інтенсивних бойових дій Україна повинна не тільки використовувати всі засоби артилерійської поразки противника, які є в неї, а й нарощувати їх за рахунок власного виробництва боєприпасів і найбільш вдалих зразків власної техніки.

Про це у блозі для Censor.net пише полковник Ракетних військ та артилерії ЗСУ Сергій Баранов.

За його словами, формування артилерійських "кулаків" дозволило ЗСУ створити ефективну оборону, яку окупанти на багатьох напрямках не навчилися долати досі. Але висока інтенсивність бойових дій призвела до того, що Україна потребує великої кількості артилерії та боєприпасів, які західні партнери забезпечать не завжди можуть.

Так, за місяць ЗСУ використовують до 100 тисяч снарядів різних калібрів, і для систематичного поповнення запасів необхідно мати як власне виробництво, так і підтримку країн-союзників. У тому числі значні постачання радянських калібрів 122 та 152 мм.

Також полковник-артилерист називає першочерговим завданням військово-промислового комплексу нарощування найефективніших зразків українського озброєння, до яких експерт відносить самохідку "Богдана" та 300-мм реактивну систему "Вільха".

"Українська САУ "Богдана" калібру 155 мм зразково відпрацювала всі завдання, показавши принаймні не менше західних зразків ефективність. Український комплекс РСЗВ "Вільха-М" міг би стати суттєвим чинником нашої майбутньої перемоги!" — наголошує Баранов.

Експерт не дарма згадує в цьому списку РСЗВ "Вільха", яка перевершує легендарний американський HIMARS на відстані удару: американці поки що поставили українським військовим ракети з далекобійністю до 80 км проти 120 у нашої ракетної системи.

Як уже повідомляв "Телеграф", "Вільха" стріляє 300-мм снарядами, які потужніші за ракети HIMARS, але так само точні завдяки тому, що політ ракети можна коригувати за рахунок наявності імпульсних двигунів. Також снаряд має систему наведення та можливість приймати сигнали супутникової навігації. Тобто, при фактично такому ж точному попаданні, як при стрільбі з HIMARS, потужніший (300 мм проти 227 мм) боєприпас "Вільхи" може завдати більшої шкоди ворогові.

Також Сергій Баранов наголошує на необхідності для ВПК України розгорнути виробництво мінометів калібром 60 та 120 мм, а українські героїчні мінометники майстерно "розбирають" на деталі російські укріплення та піхоту.

"Досвід оборони Бахмута і Соледара демонструє, що тактика малих штурмових груп, що застосовується противником, вимагає нарощування використання мінометного вогню. Розрахунок українського міномета здатний зробити до 300 пострілів на добу. І цим вогненним валом зупинити просування ворога до наших позицій. Тому 120 нам як повітря!", — наголошує Сергій Баранов.

Зауважимо, що ДП "Укроборонпром" вже налагодило виробництво українських 82-мм хв, які на випробуваннях показали кращі показники, ніж радянські аналоги.

Загалом українсько-російська війна показала головну роль у ній артилерії, причому НАТОвські зразки показали свою перевагу над радянськими та російськими, а їхня кількість у ЗСУ перевищує їх кількість у деяких країнах самого Альянсу.