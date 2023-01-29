У Штатах добудовують перше судно для ЗСУ: що про нього відомо (відео)

Судна можуть стати в нагоді під час бойових дій на узбережжі

Ще у 2020 році між Києвом та Вашингтоном було укладено угоду про постачання Морським силам ЗСУ 16 патрульних катерів Mark VI вартістю 600 млн доларів. Постачання мали відбуватися в рамках військової допомоги США Україні, і ось майже через три роки на плаву був помічений корпус першого бойового судна.

Про це повідомляє видання Naval News, а порт Такома опублікував відео передачі першого готового корпусу катера на об’єкт SAFE Boats для подальших робіт.

Mark VI у порту Такоми

Mark VI – це клас нових патрульних катерів, розроблених та створених компанією SAFE Boats International з 2015 року та призначених в основному для охорони водної акваторії. Проте їх можна використовувати і для інших цілей, наприклад, боротьби з диверсантами, розвідки, висадки десантів. До речі, катер штатно обладнаний невеликим БПЛА.

Згідно з відкритими даними, катер має водотоннажність 72 тонни, довжину 25,8 м і осадку 1,2 м, що дозволяє діяти в річках. Два двигуни дозволяють катеру розвивати швидкість до 45 вузлів (або 83 км/год), а дальність ходу становить 1350 км.

Екіпаж катера складається з 10 осіб, які оперують двома автоматичними гарматами. І хоча зазвичай для флоту США ставлять 25 калібр, українські катери отримають 30-мм автоматичну гармату.

Крім катерів Mark VI від США, Україна також отримає два тральщики типу Sandown від Великобританії для пошуку та знищення морських мін.