Щоб закрити небо: яке число винищувачів потрібне Україні і скільки це коштує

Україні потрібні винищувачі, але це задоволення не з дешевих і питання не лише у ціні літаків

Україні потрібні п’ять авіаційних бригад для повноцінного захисту неба — це 180 сучасних винищувачів. Щоб отримати такий авіапарк, потрібні десятки мільярдів доларів.

Вартість літаків для України підрахували у виданні Defens Express. Вони спиралися на дані Повітряних сил України про реальну потребу багатоцільових винищувачів. Йшлося про п’ять бригад (по три ескадрильї у кожній), це означає 180 літаків. Зазначимо, що це більше, аніж у Британії, але менше, як у Німеччини. Однак країни НАТО сподіваються на взаємодопомогу в захисті неба, а Україна не може на це розраховувати.

Оскільки вся авіація Повітряних сил України, починаючи з 2025 року по 2030 рік, мала б бути замінена, потрібні саме 180 нових винищувачів. В останні дні активно ведуться переговори на тему F16 та передачі їх Україні. Якщо розглядати повну заміну авіапарку при висловленій Повітряними силами потребі у таких літаках у сучасній версії Block 70/72, то на таку модернізацію знадобиться 29,25 млрд доларів США.

Характеристики F-16V Block 70/72:

Максимальна швидкість: 2+ Маха (1500 метрів на годину),

Розмах крил: 9,5 метра,

Максимальна злітна вага: 21,7 тонни,

Точок підвіски: може бути до 13,

Вага: 9,2 тис. кг,

Оснащений передовим каналом передачі даних, зброї та націлення,

Має автоматичну систему запобігання зіткненню із землею та більш точну GPS-навігацію,

Радар APG-83 AESA дозволяє виділити ціль на відстані понад 370 км.

Також знадобляться повітряні заправники. Наприклад, Airbus A330 MRTT затягне приблизно на 330 млн доларів. П’ять таких по одному для кожної бригади — 1,3 млрд. Загальна сума модернізації з урахуванням винищувачів — 32,3 млрд. Ціна може бути ще вищою, адже на нові F16 черга формується вже на 2027 рік, а ринкові ціни на літаки можуть зрости через закупки великого обсягу. Заощадити можна, купивши дешевші винищувачі, але авіапарк потрібно не лише придбати, а й утримувати. Пілотів також необхідно навчити.

Додамо, що 2020 року китайський портал Sohu проаналізував статистику повітряних боїв за участю F-16 і зазначив, що в боях з літаками радянського та російського виробництва (які є основними потенційними противниками НАТО) F-16 здобув 65 перемог і не зазнав жодної поразки. Останні перемоги 64-ї та 65-ї перемоги були здобуті в березні 2020 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що навчання пілотів може тривати від кількох тижнів до місяців, а ще потрібно підготувати аеродроми та інженерів. У порівнянні з російськими МІГ американський винищувач виграє за вартістю польоту, маневреності, швидкості стрілянини.