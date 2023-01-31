В Україні створили новий дрон-бомбардувальник: як він виглядає і на що здатний (фото)

Найближчими днями буде проведено комплекс випробувань нового дрона

В Україні створили дрон Skynetua, який допоможе нашим захисникам у боротьбі з російськими окупантами. Безпілотник здатен літати на 50 км, скидати бомби вагою до 3 кг, а потім після удару повертатися.

Творцем цього безпілотного літального апарату став інженер із Харкова Михайло Дронов. Про розробку проекту він розповів на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши перше фото дрона-бомбардувальника.

"Нарешті зібрав нову версію літака, бомбардувальник, бо камікадзе не всім "заходить". Сьогодні перший технічний політ. Розміри та вага все більше! Планую під навантаження 3 кг на 50 км, або більше на меншу дальність", — написав Дронов.

Skynetua

За його словами, перших технічний політ БПЛА було здійснено 27 січня. А найближчими днями заплановано проведення комплексу випробувань нового дрона.

У коментарях під постом Михайло Дронов розповів, яку назву він дав безпілотнику і чому.

"Комплекс вже давно має назву Skynetua. Є три комплекси, які мають назву, але й вони є частиною Skynetua. Це якраз остання ітерація, яку потрібно вдосконалити", — написав інженер.

Також він відповів у коментарях на запитання щодо технічних характеристик цієї "пташки". Дронов пояснив, що бомбардувальник наводитимуть на ціль за допомогою камер і здійснюватиме політ на невеликій висоті для більшої точності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україну прибули кілька систем протидії ворожим безпілотникам, які отримали назву "Ловці Шахедів".

Додамо, що 2023 року Міноборони має намір направити на закупки дронів 20 млрд грн. Олексій Резніков вже повідомив, що укладено 16 держконтрактів із українськими виробниками БПЛА. Усього було отримано 75 заявок від вітчизняних виробників. Однак критики такої ідеї розганяють "зраду", що це буде черговий розпил державних коштів. А після історії із закупкою "золотих" яєць для МО, їхні побоювання стають дедалі більш обгрунтованими.