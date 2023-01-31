Чим озброєна ПВК "Вагнер": як завжди — "аналогівнемає"

Найманцям явно передають те, що не потрібно і не шкода

Російська ПВК "Вагнер" зазнає колосальних втрат на фронті в Україні та змушена розстрілювати дезертирів, щоб утримати інших від втечі з поля бою. Це не дивно, адже озброєння вчорашніх зеків найчастіше є відверто застарілими зразками 80-річної давності.

Так, на одному із пропагандистських кремлівських ресурсів засвітилася артилерія "Вагнера", в якій користувачі впевнено впізнали 152 мм гаубицю Д-1.

Ця артилерійська зброя була розроблена ще під час Другої світової війни та випускалася у 1943-1949 роках. За словами військового експерта Андрія Харука, воно було зроблено поспіхом саме для поповнення втрат і для мирного часу не годилося.

Д-1 застаріла не лише фізично (наймолодшій гаубиці зараз майже 74 роки), а й морально і не відповідає умовам сучасного поля бою.

Наймолодшій гаубиці сьогодні за 70 років

Однак через величезні втрати в матеріальній частині окупанти змушені зняти з консервації ці застарілі гаубиці і роздавати їх насамперед тим, кого не шкода – найманцям "Вагнера".

Про мінуси такого "посилення" пише військовий та політичний експерт, оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

"Їм стовбури рве. Знатно рве. Але не лише через втомлений метал і відстріляний ресурс за минулі десятиліття. Окупанти почали отримувати не лише гаубиці епохи Другої світової війни, а й специфічний боєкомплект до них! Наприклад, снаряди 53-ОФ-530 моторошна жах, 53-Г-530 для злому укріпрайонів ЗСУ. Результат? Самопідрив у каналі ствола", — пише експерт.

А поки окупанти витягують із зберігання 80-річні гармати, Україна готується отримувати новенькі судна, побудовані спеціально для Морських сил ЗСУ.