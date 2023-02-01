200 "Леопардів" Україні хотіли дати ще восени? Яку техніку отримають ЗСУ

Нова техніка показує, що танки Україні вирішили дати ще восени

Рішення про передачу Україні близько 200 основних бойових танків Leopard 2 було ухвалено ще восени 2022-го. Такий висновок можна зробити з постачання ЗСУ броньованих ремонтно-евакуаційних машин (БРЕМ) Bergepanzer 2, призначених для обслуговування танків.

Військовий та політичний експерт, оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко звернув увагу, що один БРЕМ у середньому припадає на 10 танків, але може обслуговувати і набагато більше.

За його словами, російські спостерігачі всерйоз перейнялися питанням: скільки танків отримають ЗСУ, і свій підрахунок вони вирішили вести вельми незвичайним для багатьох, але правильним чином — за допомогою обліку західних БРЕМ.

"Так Україна отримає від Німеччини 17 БРЕМ Bergepanzer 2, які обслуговуватимуть танки Leopard 2. Росіяни розрахували, що одна така БРЕМ штатно обслуговує до 10 танків, а в Польщі навіть 20-25", — підкреслює експерт.

Тобто нескладно порахувати, що 17 Bergepanzer 2 вистачить для обслуговування щонайменше 170-200 танків, яких, за словами Олександра Коваленка, вистачить на створення двох бригад, укомплектованих саме "Леопардами".

Зазначимо, що ще восени Німеччина ухвалила рішення про передачу Україні 17 Bergepanzer 2, з них перші п’ять надійшли вже у жовтні. Загалом, за даними сайту уряду ФРН, станом на 27 січня передано 15 БРЕМ.

БРЕМ Bergepanzer 2 — це транспорт, спеціально обладнаний кранами та лебідками, здатними буксирувати вантаж вагою до 70 тонн. Ця машина може витягнути танк Leopard 2, що застряг у бруді, відбуксувати пошкоджену техніку з місця бою, а бригада ремонтників — полагодити її прямо в польових умовах.

Зрозуміло, що за таких можливостей Bergepanzer 2 значно зросте мобільність танкових частин, а пошкоджену техніку можна буде швидко повертати після ремонту. Все це стане в нагоді ЗСУ у майбутньому наступі.

Також Німеччина анонсувала постачання в Україну 42 машин розмінування Wisent 1 MC на базі танків Leopard 1, які можуть робити проходи в мінних полях, що також стане в нагоді в наступі.