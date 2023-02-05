Україні знову передають міни Claymore: чим вони особливі (відео)

Ризик при підриві міни для тих, хто знаходиться поза напрямком вибуху, мінімальний

Українські військові у новому пакеті військової допомоги від США отримають неназвану кількість протипіхотних мін Claymore. Вони вже не раз передавалися Збройним силам.

Попри свою довгу історію, вони застосовувалися ще у В’єтнамі, міни показують бойову ефективність і досі. M18A1 Claymore особливі тим, що їх можна розставити навколо позиції з фіксованим напрямом детонації та підірвати дистанційно при наближенні ворога. Claymore стали настільки відомі, що почали позначати протипіхотну міну загалом.

Як працює Claymore

Усередині пристрою знаходиться близько 700 сталевих роликів та кульок діаметром по 5,5 мм. Пучок елементів ураження при вибуху летить на висоту до 4 метрів і відстань до 50 метрів. Проте ефективність зброї відзначено на відстані 100 метрів.

Міна спрямовує вражаючі елементи в заздалегідь відомий бік

Україна отримує такі міни із квітня 2022 року. Раніше "Телеграф" розповідав, що снаряди GLSDB дозволять українським військовим дістати цілі, що знаходяться вдвічі далі, ніж ті, по яких дістають з відомих американських установок HIMARS.