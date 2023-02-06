Нічні польоти дронів на москву стануть набагато тихішими: у США випробували "безшумні" БПЛА (відео)

У новому пристрої використані тороїдальні пропелери

Одна з умов успішного застосування безпілотних літальних апаратів (які потрібні ЗСУ сотнями тисяч) – це їхня безшумна робота.

Адже у разі безшумного підльоту дрону до мети можливості виявити його дорогою значно знижуються.

І, схоже, незабаром такі "супертихі" дрони з’являться — завдяки розробці інженерів Массачусетського технологічного інституту | (MIT).

У чому її суть, розповідає "Хабр" із посиланням на матеріали інституту.

Новий безшумний тороїдальний пропелер складається з двох лопатей, з’єднаних разом таким чином, щоб кінчик однієї лопаті загинався всередину іншої. Ця конструкція закритої форми зменшує і контролює ефекти опору повітряних вихорів, що закручуються лопатями, і підвищує загальну жорсткість повітряного гвинта. Таким чином, акустична сигнатура гвинта у рази знижується, не впливаючи на його характеристики.

Навіть без додаткової оптимізації розроблений гвинт зробив більшу тягу для заданого рівня потужності, ніж стандартні пропелери дронів DJI. При цьому форма петлі гарантує більшу стійкість конструкції та знижує ймовірність того, що дрон зачепиться за зовнішню перешкоду.

Нові гвинти показали непогані результати у водних тестах компанії Sharrow Marine. З’ясувалося, що подібна форма економить до 20% палива, а судно під час прискорення піднімається над водою повністю, а не лише в носовій частині.

Окрім іншого, такі гвинти подвоюють швидкість, яку човен може розвивати на малих та середніх обертах.

Наразі фахівці МТІ мають намір отримати патент на свою розробку та відкрити ліцензію для зацікавлених виробників, у тому числі й творців безпілотних літальних апаратів.

"Нова конструкція полегшить експлуатацію дронів у сфері доставки вантажів повітрям, кінематографією, промисловими або інфраструктурними інспекціями та сільськогосподарським моніторингом", — йдеться в повідомленні. А якщо слово "вантажі" замінити на "боєприпаси" чи "бомби", то буде зрозуміло, чому і цей БПЛА має зацікавити українських фахівців та волонтерів.

Нагадаємо, що поки американці "чаклують" над дронами нового типу, наші розробники теж не сидять склавши руки і нещодавно створили дрон Skynetua, який здатний літати на 50 км, скидати бомби вагою до 3 кг, а після удару повертатися.